台北羽球賽女單可愛對決 宮崎友花首度參賽就摘金

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（中央社記者黎建忠台北11日電）號稱今年台北羽球公開賽「最可愛對決」的女單冠軍戰，首度參賽的日本小將宮崎友花，以21比12、20比22、21比14擊敗泰國的歐帕妮普，拿下今年首座冠軍盃。

宮崎友花和泰國的歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）同為18歲，首度來台的宮崎友花，靠著世界排名第8的聲勢，以及可愛的臉孔，一來台就圈粉無數。

她在去年的超級1000中國羽球公開賽一路殺進冠軍戰，雖最後僅獲得亞軍，卻從此一戰成名。

至於歐帕妮普在2023年、16歲時就首度參加台北羽球公開賽，身材高挑的她，時常將燦笑掛在嘴邊，同樣深得球迷的心。

歐帕妮普的爸爸是中國、泰國混血，媽媽是道地泰國人，由於爸爸是羽球教練，每次去球館就會帶著她一起去，讓歐帕妮普從3歲就開始接觸羽球。

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宮崎友花今天賽後受訪時表示，「很驚訝在這麼大的球場裡有這麼多球迷替我加油，這次來台參加了簽名會，也收到球迷送的珍珠奶茶和小禮物，讓我都非常開心。」

歐帕妮普則是提到，這次從會外賽打起，到了今天確實很累，「但看到球迷幫我加油，就會想要更努力打出好比賽，只能說對手發揮確實比我好。」（編輯：陳清芳）1140511