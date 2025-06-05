李佳豪苦戰不敵新科球王 印尼羽球公開賽止步16強

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（中央社記者黎建忠台北5日電）BWF超級1000等級的印尼羽球公開賽，今天進行各組16強，台灣男單好手李佳豪，面對新科球王、泰國名將昆拉武特，苦戰41分鐘以10比21、17比21苦吞對戰2連敗。

世界羽球總會（BWF）超級1000的印尼公開賽，是除了世錦賽、奧運、年終賽之外，等級最高的公開賽事，各國好手幾乎都齊聚一堂。

男單世界排名第19名的李佳豪，今天是生涯第2度對上昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），前一次是今年的瑞士公開賽，當時李佳豪也是連掉2局輸球。

本週剛成為新世界球王的昆拉武特，首局就展現強大能力，不論是網前小球、後場突擊都發揮得相當出色，逼得李佳豪只能把回擊角度越打越開，導致出現許多主動的出界失誤，分數一下就被對手拉開，先讓出首局。

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第2局李佳豪如願修正手上失誤，先以11比9領先進入技術暫停；短暫休息後，球王展開反撲，雙方從11比11時展開拉鋸，經歷6度平手後，昆拉武特在17比17時連得4分，成功收下比賽勝利。

總獎金145萬美元（約4376萬台幣）的印尼羽球公開賽，今天進行第2輪（16強）賽事，台灣僅存5組人馬，而上午除了李佳豪外，女單的宋碩芸也以12比21、17比21不敵日本的山口茜遭淘汰。（編輯：林恕暉）1140605