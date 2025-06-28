盧秀燕走訪谷關部落廣場特色攤位 體驗泡腳樂趣

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市長盧秀燕今天前往和平區谷關部落廣場走訪特色攤位，並體驗免費冷熱泡腳池，她說，民眾可搭乘「雙十公車」，只要新台幣10元即可到達谷關，體驗泡腳樂趣及品嘗原民美食。

台中市政府啟動和平專案，盧秀燕昨天即抵達和平區視察自由國小、博屋瑪國小，今天則前往谷關部落廣場，走訪原民特色攤位，並慰問附近的谷關派出所第一線警力及致贈獎勵金。

盧秀燕在過程中接受媒體聯訪有關孩子在校園中被罵「雜質」時表示，大人要做好的示範，要做到真正的團結。

在參訪谷關部落廣場時，盧秀燕表示，谷關原住民市集在市府輔導下，從草創10攤成長為穩定經營的20攤，逐步成為結合文化、觀光與產業的「原鄉新地標」；她推薦民眾可搭乘台中市「雙十公車」，10元即可直達谷關泡腳池與逛市集，深度體驗原鄉魅力。

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盧秀燕指出，疫情後市府積極促進谷關觀光經濟，重新整修派出所旁廣場與免費冷熱泡腳池，結合原住民市集營運，讓遊客在健行泡湯之餘，也能深入體驗原住民文化與美食。她還品嘗馬告香腸、炸年糕、小米粥、烤山豬肉、五葉松汁等特色小吃，並採購頭帶、編織包與飾品等，也體驗泡腳樂趣。

離開原住民市集後，盧秀燕接著前往鄰近的谷關派出所關心第一線警力，感謝員警堅守崗位、守護交通與治安，並分享派出所旁的「愛情鎖牆」為情侶熱門打卡景點，「谷關愛情鎖，愛鎖在谷關」，也讓谷關派出所因熱心服務遊客而被冠上「愛的派出所」可愛別名。（編輯：謝雅竹）1140628