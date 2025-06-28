8月起打抗生素住院改門診 急診醫學會：獨立區域執行

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）8月起打抗生素從住院改門診處理，有醫師憂影響門診運作。提案者之一、急診醫學會今天說，在注射室等獨立區域執行，且患者不用住院也可避免影響工作，如新加坡推行已久。

現行感染症如肺炎、尿路感染、軟組織感染等患者，僅有居家醫療、行動不便者適用在宅急症照護，可在家中、機構中接受抗生素注射。至於行動自如的患者，若無法使用口服抗生素，就必須住院接受注射，僅有少數醫院提供門診靜脈抗生素注射（OPAT）服務。

今年初國內急診壅塞達到前所未見程度，部分原因與門診住院一床難求有關，衛生福利部中央健康保險署除祭出新台幣42億元救急診配套外，署長石崇良昨天表示，近日全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議中決議，將OPAT納入健保給付，預計8月1日起，病患可在門診接受注射，盼緩解醫院病床負擔。

但台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今天在臉書上質疑，抗生素注射需要1小時，門診只有1張診療床，若打1個病人，可能1小時不必看診，直呼這是智障政策。

台灣急診醫學會理事長、奇美醫院急診醫學部部長許建清下午接受媒體電訪時，以他任職的奇美醫院為例說明，院內推行OPAT已5、6年時間，除了假日會在急診打抗生素，平常是在門診區的注射室進行，設置約10到20床，與看診區分開，事實上很多醫院都會有這樣的配備。

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許建清說，OPAT適用對象為行動自如的輕度感染症患者，這些患者過去住院一整天只是為了打抗生素，不會做其他的處置。實際經驗顯示，多數病患樂意接受OPAT，畢竟不用住院更不影響日常工作，不僅台灣，國際間如新加坡推行已久。

對於蘇一峰擔心實施OPAT可能影響怕感染的癌症病患。許建清解釋，醫院對這類病患都會注意，只要區隔就沒問題；這項政策由急診醫學會、感染症醫學會共同提案，他感謝與支持健保署的作法。（編輯：李亨山）1140628