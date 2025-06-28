王功漁火節登場 千人烤蚵祈福嘉年華吸引人潮

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰化縣王功漁火節系列活動今天展開，彰化縣長王惠美上午先參加千人烤蚵活動，和民眾一起烤珍珠蚵，品嚐王功在地美食，隨即參加在福海宮舉行的祈福嘉年華，祈求活動圓滿順利。

彰化縣政府舉辦的王功漁火節系列活動今天、明天在彰化王功漁港登場，王惠美與彰化區漁會總幹事陳威谷等出席，漁火節重頭戲海洋音樂會晚間登場，歌手雙人組歌手動力火車與樂團宇宙人等演出。

王惠美上午先到王功鎮海廟參加千人烤蚵活動，和民眾一起烤王功在地養殖珍珠蚵及牛奶貝，品嚐在地美食，隨即前往王功福海宮參加祈福嘉年華。

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王惠美表示，王功漁火節邁入第21年，活動越來越精彩，超人氣卡通人物鯊魚先生也以大型氣偶形式驚喜現身，而在王功漁港區、漁港路、王功橋、王功街區及福海宮也有以海洋為主題海洋燈祭，越夜越美麗。

彰縣府說，為因應人潮與車潮，縣府定點設接駁站，提供免費接駁車接送，希望民眾多搭接駁車前往會場，相關資訊可查活動官網（https://www.2025wanggong.com/）。（編輯：李明宗）1140628