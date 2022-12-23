台師大分析「清冠一號」藥理機制 登上國際期刊

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（中央社記者陳至中台北23日電）國家中醫藥研究所開發的中藥複方「清冠一號」，在COVID-19疫情中被廣泛運用。台師大團隊系統分析藥理機制，12月刊登於「國際分子科學雜誌（International Journal of Molecular Sciences）」。

台灣師範大學今天發出新聞稿，生命科學專業學院副教授沈林琥等人組成的研究團隊，透過分析與COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）關聯相互作用的434個人體基因與蛋白質，系統性分析「清冠一號」的藥理機制，成果受到國際學界重視。

沈林琥指出，團隊結合中草藥與基因組學，找出「清冠一號」的分子機制，可進一步用於比較各種中藥和COVID-19藥物的療效或安全性，提供相關機制或作用模式等資訊，有助治療評估。

研究團隊指出，「清冠一號」是根據近500年前用於治療風寒濕邪「攝生眾妙方」中的處方為基礎，進而設計改良。學界已發現可阻斷COVID-19患者的疾病進展和抗病毒活性。

「清冠一號」也被認為能有效緩解「長新冠（Long Covid）」症狀。研究團隊發現，中草藥複方方劑含有複雜化學成分，具有多途徑、多靶點整合調節作用的藥理特性。不同的基因型會影響人體對疫苗、藥物的反應，也會有不同的「長新冠」症狀，因此可依照個人體質特性使用中草藥複方，治療相關症狀。

台師大指出，透過「清冠一號」藥物基因組學分析，有助於在分子水平上理解基因化學物質的交互作用，從而改善藥物的個體化治療，並確保藥物有效和安全，也可從長遠角度為COVID-19患者的個人化治療提供見解。

另外，基於藥物基因組學的疾病分析，可更好地了解「長新冠（Long Covid）」患者各種症狀的作用方式，並提供更好的治療方案。（編輯：陳政偉）1111223