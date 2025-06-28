0622-0628一週大事

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一週大事關注焦點：美國午夜重錘襲伊朗／北約峰會／香港泛民陣營全消失／泰國大麻政策轉向／總統團結國家十講／失智症新藥／海鯤號海測／新台幣飆衝28元

國外新聞

★美國「午夜重錘行動」襲伊朗 促以色列伊朗12日戰爭落幕

美國總統川普21日一反不介入海外衝突的政見，發動「午夜重錘行動」，出動7架B-2幽靈轟炸機，空襲伊朗3處核設施，為美國史上最大B-2轟炸機任務，以及首次實戰使用的「巨型鑽地彈」。川普說，打擊伊朗核設施是為阻止「核威脅」，並警告伊朗任何報復行動都將招致「更大規模」的打擊。伊朗23日展開報復，向美軍駐卡達的軍事基地發射多枚飛彈。在美軍駐卡達基地遭攻擊後，川普宣布以色列及伊朗同意停火，兩國歷時12天的衝突劃下句點。

★川普堅稱空襲摧毀伊朗核設施 哈米尼：未造成重大影響

衛星圖顯示，伊朗納坦茲附近地下鈾濃縮設施遭到美國空襲後，22日出現一個彈坑。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）

美國對伊朗3處關鍵核設施發動空襲，但衛星影像顯示，在美國空襲前幾天，多輛卡車停在福爾多核設施外面，疑被用來轉移濃縮鈾庫存。CIA局長25日表示，可靠情報指出，伊朗核子計畫遭空襲重創，數個重要設施被摧毀，重建需費時數年。川普也指那些卡車是用來掩蓋通風井，「沒有任何東西從設施中被移出」。伊朗最高領袖哈米尼則說，美軍空襲行動「未造成重大影響」，並強調伊朗絕不投降。

★北約峰會允支持提高國防開支至GDP5% 重申集體防禦承諾

北約（NATO）32國發表「海牙峰會宣言」，最遲自2035年起每年直接、間接投資在國防的支出須達GDP的5%。圖為32國領導人及北約秘書長呂特在峰會前合照。（北約提供）中央社記者田習如海牙傳真 114年6月25日

北大西洋公約組織領導人25日在荷蘭海牙舉行高峰會，就國防開支占國內生產毛額5%的承諾簽署協議，以滿足美國總統川普的要求，並重申集體防禦承諾，即對一個國家的攻擊就是對所有國家的攻擊。川普肯定這對美國來說是「重大勝利」，並強調美國對保護歐洲盟邦的承諾。根據這份妥協方案，北約各國承諾到2035年將GDP的3.5%用於核心軍費，另有1.5%用於基礎設施等較為廣泛的安全相關領域。

★加薩糧援站成殺戮場 以色列媒體：士兵坦承被命令槍擊民眾

美國和以色列支持的「加薩人道基金會」自5月26日成立，並開始在加薩營運糧援站後，陸續傳出以軍槍擊附近等待援助的加薩民眾。媒體報導，以色列士兵坦承被命令刻意向加薩民眾開槍，即使加薩人民手無寸鐵，且現場當時並無任何威脅狀況，也照開不誤。報導指出，在加薩中部和南部的4個糧援站附近，至少有420名巴勒斯坦人遭以色列槍擊喪生。

★香港國安法實施滿5年社民連預告解散 泛民陣營完全消失

香港社會民主連線27日預告解散，泛民主派較具代表性黨派至此完全消失。社民連於2006年成立，主張反對官商勾結、擁護主權在民，持續走抗爭路線，曾在立法會占3席。2020年國安法實施後，泛民陣營接近瓦解，社民連前主席梁國雄及前副主席岑子杰因泛民主派初選案被判入獄。

★日本9屍命案死囚白石隆浩伏法 石破內閣首度執行死刑

日本2017年發生「座間9屍命案」，受害者年齡介於15歲到26歲，被告白石隆浩透過社群網站尋找想死的年輕人，把這些人約到自己的公寓，兩個月內殺害8女1男，2020年一審被判死刑，並在27日伏法。這是日本政府2022年7月後再度執行死刑，也是石破茂政府上任後首次執行。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

★泰國政策轉向 將禁娛樂用大麻僅限醫療用途

泰國2022年6月將大麻移出麻醉管制名單，成為東南亞第一個大麻除罪化的國家，卻導致全國各地湧現數以百計的大麻「藥局」。泰國衛生部長24日簽署行政命令，禁止娛樂用途的大麻銷售，只允許醫療用途使用。

★美國居中斡旋 盧安達與民主剛果簽和平協議

盧安達與剛果民主共和國27日在美國華府簽署和平協議，盼終結奪走數千人命的衝突，兩國承諾停止支持游擊隊。民主剛果東部叛軍組織M23在2021年底發動新攻勢，奪取大片領土，民主剛果政府指控M23獲盧安達軍援，盧安達則否認。這項和平協議象徵在川普政府斡旋下舉行的談判取得突破，且希望吸引西方國家在這個富含金、鈷、銅、鋰等礦物資源的區域投資數以十億計美元。

★大馬士革東正教堂自殺攻擊22死 敘利亞：IS所為

敘利亞首都大馬士革一座希臘東正教會教堂22日被引爆炸彈後，造成嚴重死傷。（路透社）

敘利亞首都大馬士革一座希臘東正教會教堂22日發生自殺式攻擊，至少造成22人喪生、63人受傷，政府歸咎於伊斯蘭國（IS）成員所為。這是自從去年12月前總統巴夏爾．阿塞德被推翻以來，敘利亞首都發生的首起這類襲擊，也是自從2011年內戰爆發以來，首度有教堂受到攻擊，事件受到國際社會譴責。

★逾400家中國商店進駐尼加拉瓜 當地業者掀倒閉潮

去年1月尼加拉瓜和中國的自由貿易協定生效後，短短一年多在尼加拉瓜政府的特權幫助下，逾400家中國商店進駐尼加拉瓜，且以低價傾銷搶占市場，造成當地業者和商家大量倒閉。當地業者須繳交高額市政稅負等各種費用，相較之下新開幕的中國商店享有進口關稅豁免、快速許可等特權，甚至政府媒體與社群也幫忙積極宣傳，掀起當地商家不滿。

國內新聞

★賴總統啟動團結國家十講 聚焦團結強化溝通

總統賴清德（圖）22日啟動「團結國家十講」，賴總統指出，今天的第一講是「國家」，因為國家興亡匹夫有責、覆巢之下無完卵。中央社記者趙世勳攝 114年6月22日

總統賴清德22日展開「團結國家十講」演講活動，主軸分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮及均衡台灣。22日的第一講主題是「國家」，從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。賴總統在第二講表示，認同台灣的護台，中華民國認同的反共，台灣派和中華民國派團結反共，守護民主台灣，拒絕中華人民共和國侵略併吞。

★亞東醫院施打首例失智新藥 病患家屬：等半年了

位於新北市的亞東醫院23日上午率先全國施打失智症新藥「欣智樂」，圖為護理人員拿出藥劑準備施打。中央社記者趙世勳攝 114年6月23日

國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症，引起各界對失智症相關治療的關注。亞東醫院23日進行早期阿茲海默症新藥「欣智樂」施打。患者家屬受訪時表示，這藥等了半年，若能讓媽媽和家人維持多幾年正常互動，藥費就很值得。衛福部今年核准兩款針對早期阿茲海默症的創新針劑，治療費用都約新台幣150萬元，是否在年底納入健保，衛福部長邱泰源表示，健保署會循HTA（醫療科技評估）評估程序，先做專業評估，再做財務影響評估。

★博愛座改優先席立院初審 法條對象老弱婦孺修正為其他有實際需求者

大眾運輸工具因博愛座導致糾紛，時有所聞。立法院社會福利及衛生環境委員會23日初審通過身心障礙者權益保障法第53條修正草案，將現行的「博愛座」改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」。交通部表示，待立法院三讀修正通過後，子法預計半年內配合修正，適用台鐵、高鐵、捷運與公車等無對號座車廂，交通部也已研擬統一圖示。

★國民黨新北31人涉罷免連署造假起訴 書記長100萬元交保

新北檢偵辦民進黨立委蘇巧慧、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造案，依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人。根據起訴書，陳貞容等人為達成黨中央交辦任務，將國民黨黨員名冊的黨員個資抄寫至罷免第一階段的提議人名冊，並偽造黨員署名，涉偽造罷免提議2566份，期間發給多名抄寫人員新台幣1000元紅包。中國國民黨新北市黨部指控檢方「辦藍不辦綠」。檢方將羈押中的陳貞容移審法院，新北地院24日裁定陳貞容以100萬元交保。

★海鯤艦分階段進行潛航與作戰測試 9月30日完成海測

國造潛艦原型艦海鯤艦17日正式出港進行首次海上測試（SAT），帆罩內的光電桅杆豎起，舷號711清晰可見，一旁並有小船伴隨航行。中央社記者董俊志攝 114年6月17日

國造潛艦原型艦海鯤艦17日首次進行浮航測試，海軍參謀長邱俊榮表示，海鯤艦會先做3、4次海上浮航測試，進行裝備調整、調校，然後進行深度50公尺的潛水試航，再進入深度200公尺的深水測試，加上必要的作戰測試，規劃9月30日完成海上測試。

★漢光演習7月登場 演練持久戰、大型賣場避難

7月漢光演習首度結合城鎮韌性演習，共築軍民團結防衛韌性。這次漢光演習將納入持久戰想定、採無劇本實兵演練，且國防部與內政部將結合大型賣場進行避難演練，並將在台灣本島及離外島等7個地區配合漢光演習進行防空操演。國防部長顧立雄說，今年的「漢光41號」演習實兵演練共有8項亮點，包含灰色地帶侵擾應處、快速反應備戰部署等，M1A2T實彈射擊等2課目將直播。內政部長劉世芳補充，全民防空演習7月15日起分別在中部、南部、北部、東部與離島登場，預計6月底發布防空避難指引。

★新台幣狂飆衝28元 央行踩煞車尾盤翻貶收29.18元

新台幣升值氣焰高漲，27日盤中強勢突破29元整數關卡，睽違3年多重返28元，不過央行尾盤表態，出手沒收逾2角的升幅，匯價由升轉貶，收盤收29.18元，小貶1.5分。本週累計升值3.49角，週線連3升。匯銀人士分析，金融市場降息題材仍在發酵，下一步先觀察聯準會7月舉動；另外，如果AI題材持續發燒拉動出口效果超乎預期，也將提供支撐。

★蕭美琴去年出訪遭中方尾隨 捷克軍情局揭中國原擬發動碰撞

副總統蕭美琴2024年訪捷克期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍，捷克軍情局證實這項行動並非偶然，而是中國情報單位企圖對蕭美琴進行心理威懾。捷克媒體報導，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車，但由於捷克安全機構早已密切監控，因此蕭美琴並未處於危險中。總統府發言人郭雅慧回應，政府強烈譴責中國這種違背國際規則，為國際社會帶來風險與危險的不法行為。

★法院組織法修正三讀 社會矚目案件若裁准可直播

立法院會27日在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播的規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」，但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。綠營質疑這次修法是拿法庭直播交換「藍白合救罷免」，民眾黨則表示，台灣距離更公開透明、更進步友善人民的司法系統，真正跨越了一步。司法院對法案三讀深表遺憾，並表示仍會堅守職責、維護人民訴訟權，讓法官可安心審判。

★中國啤酒與熱軋鋼品初步認定傾銷台灣 7/3起提高課稅4個月

財政部27日表示，對中國產製進口啤酒與特定熱軋扁軋鋼品反傾銷稅調查案，財政部與經濟部初步認定有傾銷，為防止台灣產業繼續受害，7月3日起對產品課徵臨時反傾銷稅，為期4個月；啤酒課徵稅率為13.13%到64.14%，熱軋鋼品課徵稅率16.9%至20.15%。



