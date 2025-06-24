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逾400家中國商店進駐尼加拉瓜 當地業者掀倒閉潮

2025/6/24 07:42（6/24 08:01 更新）
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市23日專電）2024年1月尼加拉瓜和中國的自由貿易協定生效後，短短一年多時間，在尼國政府的特權幫助下，超過400家中國商店進駐尼加拉瓜，並且以低價傾銷搶占市場，造成當地業者和商家經營陷入困境，大量倒閉。

媒體「新聞報」（La Prensa）報導，在尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）傳統商業區，有越來越多中文招牌以及販售中國商品的店面，取代了當地業者經營多年的商店。來自中國的資金和商業運作改變了尼加拉瓜的經濟結構，並掀起大量的倒閉潮。但報導指出這樣的「不公平競爭」與「經濟入侵」，罪魁禍首就是尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）獨裁政權的特權縱容。

報導強調，中國和尼加拉瓜的自由貿易協定，使中國業者得以大量免稅進口低價商品，內容包括家電到食品、飲料等各類產品，且價格往往低於當地商家批發進貨的成本。

最讓當地業者和商家不平的是，他們必須繳交高額市政稅負、複雜的營業許可程序和執照稅及各種費用。但相較之下，一家接著一家開幕的中國商店，大多是中國商人與官方關係密切的尼加拉瓜人合資設立，因此享有進口關稅豁免、市政稅減免、快速許可與港口物流等多項特權。

不只是優惠政策，甚至尼加拉瓜政府媒體與社群平台也積極宣傳中國商店，除了大力推薦商品，還幫忙刊登廣告招募人力。官方明顯偏袒甚至協助中國業者快速壟斷尼加拉瓜市場，民眾不滿但對奧蒂嘉政府又無可奈何。

媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）也報導，許多店家不堪虧損倒閉，或只能改經營其他「本土風味」的食物和飲料求生存，而中國商店的大舉入侵，也引起尼國民眾反彈。因此，在首都等主要城市的部分社區，陸續有中國商店因乏人問津，開店3個月後也倒閉，主要是許多民眾自發性的發起抵制行動；他們寧可放棄購買便宜的中國商品，轉而繼續支持傳統的在地商家。

報導分析，雖然沒有公開抗議，但尼加拉瓜基層民眾抵制中國商店的動作越來越多，這顯示出民間對於政府偏袒中資、忽視本土經濟的不滿。

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「新聞報」更點名，以2023年為例，中國對尼加拉瓜的出口額高達14億美元（約新台幣410億元），但尼國出口中國卻只有4400萬美元（約新台幣14億元），相差近30倍。而簽訂自由貿易協定後，尼加拉瓜對中國的貿易逆差更為嚴重，對改善經濟沒有幫助，但獲利的卻是奧蒂嘉獨裁政權的相關人士。

光是去年，奧蒂嘉政權就以各種工程建設為名義，向中國借款近10億美元，由中國企業興建包括機場、太陽能發電廠、高速公路及礦場開採，利息高達10%，讓尼國形同陷入「債務陷阱」永遠還不完，也讓中美洲最貧窮國家之一的尼加拉瓜，人民生活雪上加霜。（編輯：張芷瑄）1140624

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