中國商品入侵 宏都拉斯商家生意大跌7成瀕臨倒閉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市16日專電）宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）市中心，一連出現14家大型的中國商店，專門販售來自中國的廉價商品，導致本地企業商家叫苦連天，因為在中國商品的傾銷下，生意暴跌幾乎無法生存。

宏都拉斯媒體「先驅報」（El Heraldo）調查報導，僅市中心就有14家中國商店營業，這還不包括市區周邊地區，而且數量還在持續增加。這些商店販售的中國廉價商品，已經讓當地業者店家抱怨不已，因為涉及不公平的競爭，他們生意一落千丈，銷售額下跌7成。

當地業者也表示，中國商品的品質堪慮，但是因為價格優勢，甚至公開販售「人人都知道是仿冒品」的商品，吸引很多宏都拉斯民眾購買。這也導致了不平等競爭，宏國不少本地商家無法與中國商店的低價傾銷相抗衡，已經宣告倒閉，但是宏都拉斯政府卻沒有採取任何措施，來降低衝擊。

就連宏都拉斯國會議員艾斯皮諾薩（Maribel Espinoza）也跳出來批評中國商店，對宏都拉斯中小企業的衝擊。她還特別指出，中國商品的大舉入侵和不公平競爭，已經讓宏都拉斯傳統工匠和製鞋業者退出市場。

透過 Google News 追蹤中央社

宏都拉斯原本期待和台灣斷交，與中國建交並且簽署FTA自由貿易協定，可以帶來商機。不過FTA卻遭到中國一再拖延卡關。宏都拉斯希望出口包括蝦類、咖啡、可可、瓜類、火龍果、糖等20多種農漁產品，但中國的出口清單卻包括農產品，電子產品、機械和化工設備。此外，中國還要求開放能源和礦產等領域的投資，以及開放金融、通信、旅遊和教育等「服務貿易」。

結果自貿協定還未簽，宏國經濟發展部（Economic Development）都忍不住發聲，因為中國每年出口宏都拉斯超過20億美金（約新台幣650億元），但是宏國卻只出口中國價值約4000萬美金（約新台幣13億元）的咖啡等農產品，使宏都拉斯成為世界上和中國貿易逆差最大的國家，未蒙其利先受其害。（編輯：陳承功）1140117