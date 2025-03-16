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私運5000元以下仿冒品不再適用小額免罰 新制6月上路

2025/3/16 13:53（3/16 14:13 更新）
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圖為名牌仿冒商品。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北16日電）未向海關申報的私運貨物，若價值不超過新台幣5000元，僅會被沒入物品，但可免處罰鍰。財政部關務署近期修正規範，如果私運貨物是侵害商標權等的仿冒品，將不再適用小額免罰規定，新制預計6月上路。

現行海關緝私條例規定，私運（即未向海關申報）貨物進口、出口，或經營私運貨物者，會被處貨價3倍以下罰鍰，並由海關沒入貨物，但進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格未逾5000元者免處罰鍰；若貨品是槍砲、彈藥、毒品例外，無法適用小額免罰。

同時，根據規定，如果是有向海關申報的進出口貨物，經查發現非屬真品，導致侵害專利權、商標權或著作權，則須處貨價3倍以下罰鍰，並由海關沒入其貨物，但現行規定存有不周全地方，造成有向海關報運者不得免罰，私運者反而有小額免處罰鍰的待遇。

為使處罰標準一致化並強化邊境管制，海關修正相關標準規範，由原本的私運槍砲、彈藥、毒品不可適用小額免罰，擴大範圍至非屬真品平行輸入的侵害專利權、商標權或著作權者，亦不能適用。

官員表示，此標準修正過後，私運貨物若是仿冒品、山寨品，將比照有向海關申報的進出口貨物，不論其進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格是多少，都是處貨價3倍以下罰鍰，並沒入其貨物。

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針對出入境旅客，實務上，若台灣海關發現旅客出入境攜帶侵害專利權、商標權或著作權的貨品，大多是先扣下貨物，並移送偵辦是否需負相關刑事責任。

官員指出，修正草案將對外預告至4月28日，預計6月可正式上路，提醒業者與民眾，勿貪圖便宜購買仿冒品，以免受罰。（編輯：林淑媛）1140316

#財政部
#關務署
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