印尼籍女子直播賣仿冒精品 不法獲利逾3千萬

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（中央社記者蘇木春台中18日電）印尼籍江姓女子自中國進口仿冒精品服飾等商品，在網路直播以低於市價1折價格，專向外籍移工販售，不法獲利逾新台幣3000萬，案經刑事局日前循線將江女等3人逮捕，警詢後依法送辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵二隊今天發布新聞稿表示，警方去年間執行情蒐時，發現社群軟體抖音平台上，有多個帳號直播販售精品包款，但實際販售疑似仿冒商品，鎖定直播主印尼籍45歲江姓女子，並與移民署台中專勤隊、新竹市及彰化縣警察局共組專案小組偵辦。

經專案小組蒐證及跟監埋伏後，於民國113年8月間，前往江女位於新竹市香山區的住處，及直播處所執行搜索，查獲仿冒精品服飾、包款、配件等商品近千件，以及存摺、手機、直播燈具等證物，將江女及她的丈夫49歲江男、員工36歲蔡女等3人帶回偵辦。

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警方查出，江女等人長期自中國地區進口仿冒商品，以低於市價1折價格販售大量仿冒精品，商品包含首飾、服飾、包款、鞋類、墨鏡及生活用品等，且專門向外籍移工販售，自109年起至警方查緝日止，不法獲利已逾3000萬元。

警方指出，全案扣案物近千件，經商標權人辨識扣案物後，確認皆為仿冒商品，經估算侵權市值逾4800萬元，警方全案詢問後，將江女等3人依違反商標法罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1140218