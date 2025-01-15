刑事局瓦解盜版寶可夢卡匣產業鏈 9嫌移送偵辦

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）新北市50歲羅姓男子涉嫌向中國大陸業者購買盜版寶可夢卡匣轉賣獲利，進一步與中國業者、台灣廠商合作產銷一條龍，侵權市值逾3億元，刑事局已將羅嫌等9人移送偵辦。

刑事局今天舉行破案記者會，智慧財產權偵查大隊偵一隊長蔡調坤表示，民國112年接獲民眾檢舉，有不肖業者在網路平台蝦皮賣場販售盜版寶可夢卡匣，嚴重侵害智慧財產權，隨即成立專案小組偵辦。

據調查了解，遭檢舉的網路賣場業者50歲羅男先向中國大陸業者購買「寶可夢加傲樂」機台的盜版卡匣轉賣，見有利可圖，自111年中起在台生產、銷售。

羅男與中國大陸業者共謀，以不法方式取得圖檔後，再尋找台灣印刷行、塑膠射出工廠合作，大量生產稀有寶可夢貼紙和卡匣，於網路平台公開販售，並由自家親友負責送貨、收款，以一條龍方式產製銷售。

警方表示，因卡匣圖片解析度較差，以及使用字型和雷射花紋都不同，被部分買家察覺有異，向警方報案。

專案小組歷經半年偵查、蒐證，於去年7月在新北市土城區查獲仿冒寶可夢卡匣加工廠。

經分析扣案證物，溯源發現國內部分印刷行和相關廠商也涉案，專案小組去年11月發動第2波搜索，兵分多路至新北市三重區、五股區和蘆洲區等地，直搗涉案卡片工廠、貼紙印刷廠、加工廠及囤貨倉庫等，瓦解全台最大仿冒「寶可夢加傲樂」卡匣產業鏈。

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本案共查獲主嫌羅男等9人到案，查扣仿冒寶可夢商標成品卡片7000餘片、半成品卡片1.5萬餘片、半成品貼紙逾16萬張、鋼製模具和印表機等證物，自111年起的不法獲利逾4000萬元，估算侵權市值超過3億元。

全案詢後將9嫌依違反商標法、刑法偽造私文書等罪移送新北地檢署偵辦，羅男以15萬元交保，其餘犯嫌為2萬元交保。（編輯：蕭博文）1140115