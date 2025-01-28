吉伊卡哇高雄太夯 警真愛碼頭再查獲違規賣盜版

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄28日電）「吉伊卡哇」充氣裝置在高雄港灣展出吸引大批民眾爭睹，但鹽埕警方昨晚在真愛碼頭輕軌橋上發現男子違規擺攤，販售無官方授權周邊商品，全案依違反著作權法送辦。

「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」25日開幕，日本人氣IP「吉伊卡哇」、「小八貓」充氣裝置分別在高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁海面及靠近音浪塔前海面展出，兔兔則在碼頭樂園，吸引大批民眾到場拍照打卡。不過愛河灣周邊卻出現攤販兜售非授權吉伊卡哇商品，苓雅警方昨天下午才取締違規攤商，不料晚間鹽埕警方也在真愛碼頭發現違規。

高雄市政府警察局鹽埕分局今天上午指出，警方組成專案小組編排勤務，於活動會場周圍巡視，在展覽處所發現可疑攤商販售盜版物品，加強盤查取締。

警方昨天與高雄市政府觀光局、高雄流行音樂中心管理人員及吉伊卡哇代理商進行聯合稽查，並於晚間6時30分巡經真愛碼頭輕軌橋上，發現34歲姚姓男子違規擺攤，經上前盤查，確認姚男陳列販售「吉伊卡哇」周邊商品無官方合法授權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經吉伊卡哇代理商指認後，姚男未取得授權陳列販售周邊商品行為，涉嫌違反著作權法等罪嫌，詢後函請高雄地檢署偵辦。

鹽埕分局呼籲，擺攤應符合相關法規，陳列販售周邊商品，應取得官方合法授權始得為之，否則不慎觸法，將得不償失。（編輯：張雅淨）1140128