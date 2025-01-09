周杰倫門票9張抬價近7倍 北市開罰黃牛264萬元

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）歌王周杰倫去年在台北大巨蛋開唱，北市府為查緝黃牛成立專案小組，至今已裁罰34件共545萬8200元，其中一案將9張原價5880元的門票加價至4萬元轉售，遭罰264萬6000元。

台北市文化局今天發布新聞稿表示，為打擊黃牛亂象，台北市跨局處黃牛防治專案小組積極查緝不法，針對周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會案件，已有34件加價轉售行為遭罰，累計金額達新台幣545萬8200元。

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文化局指出，單一案件最高裁罰金額為264萬6000元，行為人假藉販售要價36萬元娃娃的名義，將9張原價5880元的票券哄抬至每張4萬元轉售，由於販售金額超過定價5倍以上，依文化創意產業發展法，以每張票面金額50倍開罰。

文化局表示，近期有多起企圖用綁物出售來規避加價轉售事實的案件，無論最後是否成交，此類行為皆屬於犯法，並提醒民眾謹慎保護個資，勿將社群帳號借給他人使用，避免觸犯共同犯罪嫌疑，惹禍上身。（編輯：張銘坤）1140109