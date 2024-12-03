電腦王阿達遭控教下載APP看盜版 稱屬員工個人行為將加強管理與教育

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（中央社記者蘇木春台中3日電）刑事局查出，「電腦王阿達」、「瘋先生」等在網路教下載APP看盜版，逮梁男等3人送辦，初估侵權市值逾新台幣6億元，電腦王阿達聲明指出，對社會造成負面影響深感遺憾。

「電腦王阿達」晚間發布聲明稿表示，關於疑似侵權軟體文章，經公司內部調查後確認，為員工不諳法令的個人行為所致，並非公司營運政策指示，向來重視維護智慧財產權，對社會造成負面影響深感遺憾。

「電腦王阿達」提到，針對本次事件，已懲處這名員工，並將加強員工管理與教育，避免類似事件再度發生。公司亦已全力配合檢調單位調查處理，事發後第一時間下架爭議文章，並提供必要協助及相關資料，絕無推諉。

「瘋先生」也在網站上發布聲明指出，尊重司法機關的專業與公正，相信透過獨立的調查與審理，能還原事實真相，並給出公平的裁決。

「瘋先生」表示，此次爭議影視APP類別部分，並無收取任何費用，同時在文末都積極支持推薦讀者訂閱正版影視平台，以獲得最原始、最高畫質的串流影音服務，才能支持影視產業發展。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵二隊今天召開記者會表示，「電腦王阿達」、「瘋先生」等網紅公司，涉嫌在網站刊登教學文章及提供下載連結，供瀏覽網頁使用者可於蘋果公司的APP STORE下載非法APP軟體，包括「多選一」、「形狀找不同」等侵權APP。

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專案小組查出，涉案的非法APP軟體，先偽裝成非影視APP的合法程式，騙過APP STORE驗證審核方式上架，供使用者下載，於安裝後僅需輸入關鍵字或是特殊指令，即能轉換成盜版影視模式，涉案人利用個人經營網站，刊登文章教學及提供下載連結，吸引瀏覽人數，再置入廣告透過點擊率賺取廣告費牟利。

警方今年9月至10月間，循線逮捕涉案網紅公司負責人及員工40歲梁男、51歲沈男、33歲林男等3人，查扣網站後台刊登文章53篇、隨身碟、平板、手機及違反著作權法等電磁紀錄證據，依違反著作權法罪嫌，分別移送台南及台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1131203