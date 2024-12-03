網紅教學下載APP收看盜版影視 刑事局逮3人法辦

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（中央社記者蘇木春台中3日電）刑事局查出，有網紅公司在網路分享文章，教民眾下載偽裝成非影視APP的軟體，輸入特殊指令後，就能收看盜版影視，經循線逮捕涉案公司梁男等3人送辦，初估侵權市值逾新台幣6億元。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵二隊今天表示，警方清查社群網站及網站發現2個知名網紅公司（特徵為提供各類資訊、科技、教學、3C資訊網站及撰寫教學文章，粉絲人數40萬人以上），疑似在網路分享侵權影視APP。

涉案人於網站刊登教學文章，及提供下載連結，供瀏覽網頁使用者可於蘋果公司的APP STORE下載非法APP軟體，包括「多选一」、「形狀找不同」等侵權APP，立即成立專案小組進行調查。

全案經查，軟體侵害日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱 CODA）會員公司的著作財產權，由著作權人提出告訴後，警方分別報請台南及台中地檢署指揮偵辦。

專案小組查出，涉案的非法APP軟體，先偽裝成非影視APP的合法程式，騙過APP STORE驗證審核方式上架後，供使用者下載，於安裝後僅需輸入關鍵字或是特殊指令，即能轉換成盜版影視模式，涉案人利用個人經營網站，刊登文章教學及提供下載連結，於網站吸引瀏覽人數，再以置入廣告透過點擊率賺取廣告費牟利。

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警方清查，全案查扣多篇iPhone隱藏影視APP文章，侵權文章瀏覽人數逾55萬人次，盜版影視APP侵害台灣及各國電影、戲劇、動漫、綜藝及紀錄片等視聽著作，受侵害範圍多達數百部，經權利人估算侵權市值逾6億元。

警方今年9月至10月間，循線逮捕網紅公司負責人及員工40歲梁男、51歲沈男、33歲林男等3人，查扣網站後台刊登文章53篇、隨身碟、平板、手機及違反著作權法等電磁紀錄證據，警詢後依違反著作權法罪嫌，分別移送台南及台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1131203