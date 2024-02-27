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安博盒子侵權53個頻道 負責人黃博詮判4年賠1.3億

2024/2/27 13:40（2/27 14:28 更新）
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安博盒子負責人黃博詮因違反著作權法27日被判有期徒刑4年，並應賠償53個頻道共1億3250萬元。圖為警方查獲贓證物。（中央社檔案照片）
安博盒子負責人黃博詮因違反著作權法27日被判有期徒刑4年，並應賠償53個頻道共1億3250萬元。圖為警方查獲贓證物。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙新北27日電）檢警調查，台灣安博公司負責人黃博詮涉與中國盜版侵權業合作，供消費者免費看電視頻道作品，新北地院今天依違反著作權法判黃博詮有期徒刑4年，應賠償53個頻道共1億3250萬元。

此案因藝人「黑人」陳建州於民國110年間使用機上盒觀看侵權的影視內容，引起社會高度關注。

新北地檢署與警方調查，黃博詮向有意代理、經銷安博盒子的廠商販售機上盒，且為了推廣銷售市場，涉嫌與中國盜版侵權業者合作，提供竊取並重製72家公司節目頻道訊號後，上傳到境外網路伺服器，提供裝有安博盒子及對應電腦程式的消費者觀看緯來電視、八大電視等節目。

檢方認為，保障著作權已成全民共識，黃博詮打著安博盒子「純淨版」名義販售，實際上與境外盜版與電腦程式技術業者，藉竊訊、輔助消費者安裝相應程式，共同形成侵權上下游產業鏈，傷害台灣維護智慧財產權的國際聲譽。且黃博詮在偵訊時否認犯行、拒絕提供手機解鎖密碼，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

新北地院合議庭今天依違反著作權法「共同意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權」判處黃博詮4年有期徒刑，台灣安博公司科罰金新台幣100萬元；附帶民事賠償部分，黃博詮與台灣安博公司應連帶給付共18家電視公司、53台頻道，每頻道250萬元，合計1億3250萬元。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1130227

#陳建州
#新北地院
#台灣安博公司
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