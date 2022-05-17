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追劇神器TVPay誆合法 新北檢依違反著作權法起訴

2022/5/17 17:41
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（中央社記者沈佩瑤新北17日電）影視平台TVPay負責人蕭姓男子涉夥同妻子，以販售合法商品贈送非法「網路視頻」App方式，讓會員觀看違法取得的電影和戲劇等。新北檢今天依違反著作權法起訴蕭姓夫妻等7人。

根據新北地檢署起訴書，TVPay主打「台灣團隊、全新開創」的合法版權多媒體系統，且支援Android手機及機上盒等多種平台，宣稱每月只要花費低於市場行情的「銅板價」新台幣66至82元不等，即可收看台灣所有電視節目、日韓戲劇及電影等。

業者為躲避警方查緝，平日販售合法機上盒和官方影視App作為掩護，卻另外提供用戶使用侵權程式「網路視頻」App，利用網路卡號碼綁定設備以連動取得授權，企圖規避法律責任。

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但東森電視台、飛凡傳播、中天電視、三立電視、富士電視等多家國內外電視台發現，TVPay未經授權卻擅自使用其著作財產權，向檢調單位提告，檢警調查後去年4月7日前往架設在新北市中和區的機房搜索，帶回蕭姓夫妻等7人。

蕭男坦承擔任公司負責人，並提供App給民眾觀看，蕭男的員工則坦承他們知道部分訊號來源是非法，並未獲得授權，檢方今天依著作權法起訴7人。（編輯：李錫璋）1110517

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