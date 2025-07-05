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直播／颱風丹娜絲暴風圈擴大 氣象署記者會說明
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0629-0705一週大事

2025/7/5 10:15（7/5 13:26 更新）
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美國總統川普。（中央社檔案照片）
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一週大事關注焦點：川普將寄信通知各國稅率／歐洲異常熱浪飆40度／達賴喇嘛宣布延續轉世制度／香港泛民政黨社民連宣布解散／颱風丹娜絲逼近／馬文君游顥罷免案／逾2000陸配未繳喪失原籍證明／統一獅奪隊史第18座季冠軍

國外新聞

對等關稅暫緩期將滿 川普不談了寄信通知各國稅率

美國總統川普4月2日宣布實施對等關稅，4月9日宣布暫緩90天供各方與美國談判，暫緩期將屆滿。川普7月4日表示，將發函貿易夥伴告知美國單方設定的關稅稅率，須自8月1日起開始支付。他說「（若未達成協議，）關稅稅率可能從10%到20%，或60%到70%不等」。目前他已簽署12封貿易信函，將於下週關稅稅率生效期限之前寄出。在這之前，川普政府只宣布與英國、越南達成貿易協議，並與中國達成關稅休兵。

簽署大而美法案 川普：最大規模減稅、將促經濟成長

美國總統川普（中）7月4日在白宮簽署「大而美法案」。（路透社）
美國總統川普（中）7月4日在白宮簽署「大而美法案」。（路透社）

美國聯邦眾議院7月3日以218票贊成、214票反對，通過「大而美法案」，總統川普4日在白宮將法案簽署成法。這項法案目的在延續川普第一任期的減稅政策，並實施去年競選承諾，例如讓小費、加班費免稅，同時投入數千億美元用於移民執法及國防支出。川普表示，該法案將促進經濟大幅成長，並扶持讓美國維持運轉、辛勤工作的公民。但據外電報導，該法案在共和黨內部引起憂慮，許多人也擔心這將導致國債飆升，削減醫療與福利支持和清潔能源政策，並加強對移民的嚴厲管控。

歐洲異常熱浪飆40度 法國2000校停課、土耳其野火撤離數萬人

熱浪襲歐洲，6月30日義大利羅馬戶外溫度顯示攝氏42度，街頭擺放大型電風扇。（安納杜魯新聞社）
熱浪襲歐洲，6月30日義大利羅馬戶外溫度顯示攝氏42度，街頭擺放大型電風扇。（安納杜魯新聞社）

歐洲熱浪肆虐，各地連日出現破紀錄高溫，法國7月1日近2000所學校停課；義大利規定中午12時30分到下午4時間，戶外勞工必須暫停作業；西班牙巴塞隆納6月平均氣溫為攝氏26度，打破1914年以來的紀錄。另外，土耳其野火迫使約5萬人暫時撤離居住城市。還有葡萄牙、德國、荷蘭等國家都發布高溫警報，歐洲各城市高度警戒，部分景點關閉。而法國抗拒冷氣的文化因熱浪再度被關注，據統計，僅25%法國人有冷氣，受訪者表示，不裝冷氣的主因並非電費，而是習慣、建築法規和生態考量。

伊朗總統頒布法律 暫停與國際原子能總署合作

伊朗官方媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安7月2日頒布國會6月通過的法律，讓德黑蘭暫停與聯合國的核子監督機關「國際原子能總署」合作。在這之前，伊朗官員批國際原子能總署對於以色列和美國攻擊伊朗核設施「默不作聲」，德黑蘭也抨擊國際原子能總署在6月12日通過決議，指控伊朗不遵守核子相關義務，成為以色列攻擊伊朗的「藉口」之一。

Shein先調高價格再打折騙消費者 法國重罰13.6億

法國反托拉斯機構展開近一年反競爭調查後，7月3日以包括誤導性折扣等「欺騙性商業行為」為由，宣布對中國跨境電商平台Shein罰款創紀錄的4000萬歐元（約新台幣13億6280萬元）。該機構指出，根據法國法規，參考價為零售商提供折扣前30天內的最低價，Shein未考慮先前的價格，有時先提高價格再推出折扣，違反這項規定。

德媒：比亞迪產能嚴重過剩 中國電動車泡沫即將破裂

德國商報以「中國電動車泡沫即將破裂」為題、「比亞迪正處於泡沫中」為副標題的評論指出，中國有全球最大的電動汽車市場，但恐怕也是最脆弱的。西方汽車製造商早已明確認為，中國電動車生產體系已經過熱，而前面就是大爆炸。評論提到，中國電動車市場龍頭比亞迪的這一徵兆最為明顯，儘管比亞迪是全球最大的電動車製造商，但其成長戰略日益動搖，在市場動能減弱下仍全力生產，結果造成了巨大的產能過剩。

達賴喇嘛宣布延續轉世制度 指定基金會認定轉世靈童

達賴喇嘛（圖）7月2日透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」，而達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將是唯一具認定轉世靈童的單位。（尊者達賴喇嘛辦公室提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年7月2日
達賴喇嘛（圖）7月2日透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」，而達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將是唯一具認定轉世靈童的單位。（尊者達賴喇嘛辦公室提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年7月2日

達賴喇嘛7月2日宣布延續轉世制度，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。達賴喇嘛提到，雖然他未就此事與人公開討論，但過去14年來，各界多方都曾致信請求保留此制度，「因為有這些請求，決定保留制度」。

鹿兒島規模5.4地震 日本氣象廳：發生在7/5純屬巧合

日本南部鹿兒島縣外海吐噶喇群島7月5日清晨發生規模5.4地震，氣象廳隨後召開記者會。（共同社）
日本南部鹿兒島縣外海吐噶喇群島7月5日清晨發生規模5.4地震，氣象廳隨後召開記者會。（共同社）

日本南部鹿兒島縣外海吐噶喇群島最近地震頻傳，7月3日發生近來最大震度6弱，十島村長安排惡石島居民疏散，首批13人搭村營的渡輪4日傍晚抵達鹿兒島市港口，7月5日又發生規模5.4地震，這天剛好是漫畫家龍樹諒「預言」日本發生大災難的日期，日本氣象廳召開記者會表示，「完全是巧合，兩者沒有因果關係」，請民眾基於科學知識來判斷。

香港泛民政黨社民連宣布解散 稱面對強大政治壓力沒選擇

成立19年的香港政黨社會民主連線6月29日召開記者會正式宣布解散。圖為2023年社民連成員在公民廣場表達訴求。（圖取自facebook.com/hklsd）
成立19年的香港政黨社會民主連線6月29日召開記者會正式宣布解散。圖為2023年社民連成員在公民廣場表達訴求。（圖取自facebook.com/hklsd）

成立19年的香港政黨社會民主連線6月29日宣布解散，這代表被用來打壓異議的香港地區國安法實施5年來，當地民主黨派幾乎全都關門。社民連主席陳寶瑩表示，面對「強大政治壓力」及考慮各方因素，包括對會員及支持者的影響，只好沉痛宣布解散。她表示，在現今的骨牌效應下，社民連不會是最後一個宣布「自願解散」的組織。社民連解散後，香港泛民政黨僅餘近年不太活躍的民協。

美智庫：AI模型每7個月能力翻倍 失控恐瓦解民主

美國智庫METR發布報告指出，大語言模型每7個月能力翻倍，遠超過摩爾定律速度，預計到2030年，模型花數小時即能完成人類1個月工作；而失業並非最糟情況，人類的控制將變得更加困難，全世界都將面臨巨大的適應壓力，若失控恐致科技獨裁、政變、瓦解民主制度。

國內新聞

新台幣3日強升1.91角穩坐最強亞幣 暌違3年收盤再現28元

新台幣兌美元7月3日收盤價飛越29元整數大關，收在28.828元，強升1.91角，睽違3年多，收盤價再現28元。外匯交易員表示，美國與越南達成貿易談判，市場樂觀期待台美談判結果，外資繼續匯入並積極買超台股；美國就業數據疲弱，強化降息預期，美元續弱，為亞幣提供支撐。

總統：凍刪預算向國際發送錯誤訊號 盼不分朝野挺國軍

總統賴清德7月1日發表「團結國家十講」第4講「國防」，他說，先前立法院凍刪國防預算，向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心；他呼籲國人團結挺國軍，不分朝野支持國防預算，作國軍後盾。

馬文君游顥罷免案8/23投票 連署份數後續時程一篇掌握

中選會宣告國民黨南投縣立委馬文君、游顥罷免案成立，8月23日投開票。至於為什麼不在7月26日跟另外24件立委罷免案同時投票，中選會說，縣市選委會無法只以約3週時間就完成各項選務工作，需一併考量可行性等因素。馬文君與游顥表示，罷免團體假借公民名義圍剿，他們對問政有信心，能戰勝惡意罷免，籲支持者在罷免投票當天出門去投「不同意罷免」。

公務員安衛辦法7/1起施行 完善霸凌申訴處理機制

考試院及行政院發布「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，自7月1日起施行。保訓會說，修正辦法有4大重點，強化公部門安全衛生防護機制，明定主管機關召開諮詢會廣納專家意見；針對危勞職務公務人員提高健檢頻率並分級管理；明定職場霸凌定義與提供個案判斷因素，建立公正申訴程序並提高調查小組外部成員比例；落實逐級監督檢查及通報制度。

逾2000陸配未繳喪失原籍證明 移民署：窮盡方式找人

原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，申請時間將在6月30日屆滿。目前仍有2000多名陸配失聯，內政部移民署長林宏恩表示，只要他們展現出願意處理的願意與行動，對於註銷戶籍這種重大事件，「我們不會逕予處理」。林宏恩指出，失聯的陸配可能是在台灣未育有子女，屬於比較年長、孤老的弱勢方，會窮盡一切方式，透過健保資料的勾稽或國安單位協尋等找出來，共同解決問題。

汽車隔熱紙透光率前擋至少70%、前側窗40% 明年先納管新領牌車

交通部公布汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引，規定車輛前擋黏貼透光率70%以上、前側窗40%以上隔熱紙，明年首先強制新領牌車輛遵守，並另行公布實施時間點和罰則。值得注意的是，計程車規範較嚴格，除了前擋、前側窗隔熱紙透光率比照一般車輛限制外，後側窗及後（擋）窗透光率均為40%以上。

百日咳6月增17例 114年已35例創10年同期新高

疾管署表示，國內近期百日咳疫情上升，6月共新增17例本土病例，包含1起家庭延伸校園群聚及3起家庭群聚。今年累計35例本土病例，為12年來最大規模。疾管署發言人羅一鈞指出，百日咳單月增加17例狀況很少見，校園包含指標個案共有5例，為2013年以來最大的校園群聚（當年最大校園群聚共8例）。

涉恐嚇京華城檢察官案 北院裁定2嫌羈押禁見

臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯（前中）涉嫌恐嚇京華城案檢察官，7月3日深夜移送北檢複訊。（中央社檔案照片）
臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯（前中）涉嫌恐嚇京華城案檢察官，7月3日深夜移送北檢複訊。（中央社檔案照片）

有特定人士在社群張貼承辦京華城案的檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡的畫面，並搭配「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等仇恨、威嚇性圖文，引發社會爭議。警方調查發現臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯涉案，以及住台中市的林惠珠、周姓男友涉嫌將戴男原圖加工合成後轉傳社群。2人經移送台北地檢署偵辦後，被認定涉恐嚇、違反個資法等罪，且有勾串共犯或證人之虞，向法院聲押禁見。台北地方法院7月5日裁定2人羈押禁見。

捐血資格放寬年齡下修16歲 體重45公斤以上可捐全血

食藥署公告修正「捐血者健康標準」，有條件放寬捐血者年齡，包括年齡下限由原本的17歲下修為16歲，上限新增70歲以上者只要有2年內的捐血紀錄、並取得醫師同意就可捐血。體重方面，不再以性別為要求「女性45公斤以上，男性50公斤以上」，改成捐全血者只要45公斤以上；捐分離術血品包括血小板、白血球或血漿，則要50公斤以上。並增訂蟲媒、血液傳播相關傳染性疾病、牙科手術等應暫緩捐血或不得捐血的情形，7月2日起生效。

獅拋上半季封王彩帶 奪隊史第18座季冠軍

中華職棒統一獅與樂天桃猿保留比賽6月29日從4局上、1分領先打起，終場由獅隊以4比1搶勝，順利拋上半季封王彩帶，球員將總教練「餅總」林岳平（中）高高拋起慶祝。中央社記者吳家昇攝 114年6月29日
中華職棒統一獅與樂天桃猿保留比賽6月29日從4局上、1分領先打起，終場由獅隊以4比1搶勝，順利拋上半季封王彩帶，球員將總教練「餅總」林岳平（中）高高拋起慶祝。中央社記者吳家昇攝 114年6月29日

中職統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿保留比賽6月29日從4局上、1分領先打起，獅隊比賽開打先搶1分、9局再添2分保險分，終場以4比1搶勝，順利拋上半季封王彩帶，奪隊史第18座季冠軍。獅隊先發投手林詔恩在4月20日、6月29日合計投6.1局被敲出5支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，奪下個人本季第3勝，獲選單場MVP。

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