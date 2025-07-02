捐血資格放寬 年齡下修16歲、體重45公斤以上可捐全血

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）食藥署今天公告修正「捐血者健康標準」，有條件放寬捐血者年齡，並調整體重、體溫規定，增訂蟲媒、血液傳播相關傳染性疾病、牙科手術等應暫緩捐血或不得捐血的情形，即起上路。

挽袖捐熱血朗朗上口，但捐血者健康標準自民國95年發布實施以來，僅在107年討論是否修正但未果。時隔19年，衛生福利部食品藥物管理署今天公告新的「捐血者健康標準」。

這次修正重點，食藥署副署長王德原接受媒體電訪說明，首先是放寬年齡上下限，由原本的17歲下修為16歲，上限也新增70歲以上者只要有2年內的捐血紀錄、並取得醫師同意就可捐血。

在體重方面也放寬，不再以性別為要求「女性45公斤以上，男性50公斤以上」，改成捐全血者只要45公斤以上；捐分離術血品包括血小板、白血球或血漿，50公斤以上。

至於台灣血液基金會規定，如果是正在或曾經服用口服A酸，必須在停藥滿1個月後，才能再次捐血。王德原說，台灣血液基金會主要是擔心畸胎風險，因此依第3條22款「其他經捐血機構評估，捐血有危害捐血者或受捐血者健康或危害健康之虞」，明列暫緩捐血時間。

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在牙科手術方面，王德原說，考量接受洗牙、拔牙、根管治療等醫療行為者，嘴巴內可能會有傷口，導致傳染病病原侵入風險，恐引發受血者敗血症，所以規定暫緩7天捐血。

食藥署表示，先前曾引發關注的是否解除「男同志捐血禁令」一事，最新公布的捐血標準則沒有變動，仍維持有男性間性行為者不得捐血。未來仍將持續關注國際科學研究及法規進展，適時研議修正相關規範，以確保國人用血安全及血液捐供平衡。（編輯：李亨山）1140702