加班忙碌削弱年輕捐血熱誠 血液基金會鼓勵午休挽袖

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）少子化造成捐血人減少，今年34歲的侯先生17歲那年開始捐血，他發現同齡人捐血意願普遍較低，上班忙碌、加班可能都是阻力，因此血液基金會鼓勵年輕上班族利用午休挽袖捐熱血。

雖然台灣血庫面臨新血不來、老血撐的挑戰，仍有不少熱血年輕人，不忘熱血初心，今天出席113年度捐血績優表揚大會的侯先生，17歲那年前往補習班的路上，偶然聽到志工宣傳血庫告急，當下與好友一起走上公園號捐血車，完成人生首次捐血。

這成為侯先生捐血的起點，無論是高中、大學，甚至服兵役期間，他始終保持捐血習慣，出國發展期間暫時中斷，回台工作便毫不猶豫再次走進捐血室，長達17年的熱血時光，侯先生分享自己捐血次數早已超過240次，「我要捐到不能再捐為止。」

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侯先生發現身邊同齡朋友有在捐血的不多，他覺得可能是現代人工作壓力大、忙碌的生活，很難刻意安排一段空擋捐血，「我覺得捐血是非常簡單完成的公益，不用等到有錢或很有能力，捐血不僅是一項習慣，更是一份無聲的承諾，每一滴血液，都可能拯救一條生命。」

有意願挽袖捐出熱血的忙碌上班族，血液基金會公關處處長黎蕾建議，除了峨嵋號延後作業時間至晚間9時可選擇以外，午休空擋也是不錯的選擇，正好吃飽飯適合捐血，若不想等待，現在也有預約捐血機制，不怕排隊等待浪費時間。（編輯：陳清芳）1140420