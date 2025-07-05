簽署大而美法案 川普：最大規模減稅、將促經濟成長

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓4日專電）美國總統川普力推的大規模減稅及支出法案在國會驚險通過後，他於美國國慶日的今天，在白宮將法案簽署成法。川普說，這項法案包括美國史上最大規模減稅措施，還將促進經濟大幅成長，讓辛勤工作的公民受惠。

川普（Donald Trump）的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）為的是延續他第一任期的減稅政策，並實施去年競選承諾，例如讓小費、加班費免稅，同時投入數千億美元用於移民執法及國防支出。

美國聯邦參議院、眾議院本週稍早接連以些微多數通過這項法案後，川普今天在白宮舉行的美國獨立紀念日活動上將法案簽署成法，以體現他第2個總統任期的政治目標。

川普今天在白宮發表演說稱，這是美國有史以來「最受歡迎」的一項法案，其中包含了美國史上最大規模的減稅措施。

他還說，這項法案將促進經濟大幅成長，並扶持讓美國維持運轉、辛勤工作的公民，包括工廠工人、農民、技工、服務生、警消人員及煤礦工人。

川普並強調燃煤發電的重要。他說，中國正在大量興建燃煤發電廠，而美國卻在蓋風力發電廠，但風力發電「根本行不通」，不僅破壞農田和山谷，還非常脆弱又昂貴，且風力發電機「都是中國製造」。

他隨後在包括眾議院議長強生（Mike Johnson）在內等多名國會議員及政府官員陪同下，正式將法案簽署成法。

白宮這場國慶活動也邀請美國軍人及其眷屬參與，活動開場還包括一架美軍B-2轟炸機、2架F-35戰機飛越白宮上空，向6月底執行攻擊伊朗關鍵核設施任務及所有在海內外捍衛美國自由的美軍人員致敬。

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儘管川普稱「大而美法案」將讓美國人民享有減稅、安全邊境及更強大的軍隊，迎來爆炸性經濟成長，但據外電報導，該法案不僅在共和黨內部引起深切憂慮，民調也顯示許多美國民眾同樣感到擔憂。

許多人擔心，法案將導致國債飆升，削減醫療與福利支持和清潔能源政策，並加強川普對移民的嚴厲管控。（編輯：陳承功）1140705