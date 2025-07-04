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大而美法案過關 川普稱將如火箭飛船般推升經濟

2025/7/4 08:50（7/4 09:47 更新）
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美國總統川普3日準備前往愛荷華州的集會，為美國建國250週年慶祝活動揭開序幕。（路透社）
美國總統川普3日準備前往愛荷華州的集會，為美國建國250週年慶祝活動揭開序幕。（路透社）
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（中央社華盛頓/安德魯聯合基地3日綜合外電報導）美國總統川普今天讚許重大稅收及支出法案獲得國會通過，表示這項「大而美法案」將如「火箭飛船」般推升美國經濟。

法新社報導，川普準備前往愛荷華州的集會為美國建國250週年慶祝活動揭開序幕時告訴記者，這項法案「將讓我國如同火箭飛船一般」，並稱這是「歷來簽署同類型中的最大法案」。

此外，川普表示，他今天與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，談論如何終結俄烏戰爭，但沒有進展。俄國克里姆林宮堅稱蒲亭在這場戰爭中會堅守自己的目標。

俄烏戰爭打了3年多，美國先前主導的和平談判陷入僵局，華府近日又暫停對烏克蘭運送部分武器。川普此時又有這番嚴峻評估。

川普告訴記者：「這通電話講相當久，我們談了很多事，包括伊朗，還有俄烏戰爭。我對談話內容不是很高興。」

當記者詢問是否較為接近達成終戰協議時，川普回答：「沒有，我和他沒有一點進展。」

川普自今年1月就職以來曾與蒲亭通5次電話，大部分都對協議進展表達樂觀看法，然而這次第6度通話後的說法卻異常悲觀。

川普現今對這位俄羅斯領導人的失望日益加深。最近幾週，他拒絕蒲亭調解以色列和伊朗衝突的提議，並要求他專注於結束俄烏戰爭。

克里姆林宮表示，蒲亭與川普談了將近1個小時，並說蒲亭堅稱不會放棄俄羅斯的目標。

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克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴媒體：「我國總統表示俄羅斯將會達成設定的目標，也就是消除導致當前狀況的根本原因…俄羅斯不會放棄這些目標。」

俄國長久以來形容對烏克蘭的終極目標是消除衝突的「根源」，並且要求基輔當局放棄加入北大西洋公約組織（NATO）。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140704

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