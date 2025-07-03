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大而美法案眾院闖關難度高 川普親自遊說黨內反對派

2025/7/3 19:03（7/3 19:46 更新）
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圖為美國總統川普（中）與眾議院議長強生（右）。（路透社）
圖為美國總統川普（中）與眾議院議長強生（右）。（路透社）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）為讓總統川普的減稅減支法案過關，聯邦眾議院共和黨人今天面臨沉重壓力，高層幾乎不分晝夜地試圖說服頑固派，希望法案可在川普要求的7月4日國慶期限前送到他的書桌上。

美聯社報導，由於有數名共和黨員拒絕投票，啟動辯論的程序表決從昨晚到今天上午仍無結果。共和黨在眾院僅有微弱多數，幾乎不容許任何人跑票，這會讓表決結果岌岌可危。法案前1天在參議院闖關成功後，眾議院議長強生（Mike Johnson）急著召集議員們回到華府，希望再下一城。

漏夜參加閉門協商的強生表示：「我們的方法就是努力通過、搞定這件事。我們會在7月4日最後期限前通過。」他預計今天上午稍晚再進行表決。

為推動「大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）過關，川普昨天花費2小時，在白宮與多名議員會商，還親自打電話給部分議員「溝通」。

由於表決不順利，川普深夜還發文砲轟，眾院的「共和黨人到底在等待什麼？你們想證明什麼？」他甚至警告不配合的議員們，拖延投票將引發「失去選票」的政治後果。

為達成川普所提出、在4日國慶前完成立法的要求，眾院只能火速召開會議，針對這項800多頁的法案進行表決，但此舉本身就是一步險棋。

對共和黨人而言，這項法案可謂關關難過，參院最終表決還得靠副總統范斯（J.D. Vance）的關鍵1票才能過關。而他們在眾院僅有220席對212席的微弱優勢，幾乎沒有跑票的空間。

參院版法案不到24小時前才剛獲通過，但數名眾院共和黨議員不願照單全收。部分來自競爭激烈選區的溫和派議員反對參院版法案大砍「醫療補助」（Medicaid），還有一些保守派議員以偏離財政目標為由反對通過法案。

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強生和他的團隊正努力說服這些議員，已經沒有時間繼續協商，他們也需要川普親自出馬。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員諾曼（Ralph Norman）說：「總統的意思就是『我們氣勢正旺』，他要看到這樣的結果。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140703

影片來源：中央社
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