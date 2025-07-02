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美參院通過大而美法案 川普：將迎來爆炸性經濟成長
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大而美法案眾院闖關 共和黨拚國慶通過民主黨放話阻擋

2025/7/2 06:51（7/2 07:07 更新）
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美國由共和黨主導的聯邦參議院1日表決「大而美法案」，結果以50票對50票打成平手，最後在副總統范斯投下關鍵一票打破僵局，使法案闖關成功。圖為參議院直播截圖。中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 114年7月2日
美國由共和黨主導的聯邦參議院1日表決「大而美法案」，結果以50票對50票打成平手，最後在副總統范斯投下關鍵一票打破僵局，使法案闖關成功。圖為參議院直播截圖。中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 114年7月2日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）美參院今天通過「大而美法案」，眾議院明天接棒辯論。法案攸關川普政績，共和黨要拚7月4日國慶前送川普辦公桌，須先弭平黨內雜音，控制不超過3人跑票外，還需面對不惜出動「魔法分鐘」等所有工具阻止立法的民主黨。

經過漫長僵局，副總統范斯（JD Vance）中午投下決定性一票後，聯邦參議院最終以51比50的微弱優勢通過大規模減稅和削減開支的「一項大而美法案」（One Big Beautiful Bill）。

換句話說，法案已清除關鍵障礙之一，如今將回到眾議院審議表決，由於「大而美」圍繞國家赤字、社福計畫及支出規模等爭議，共和黨要拚川普壓的7月4日死線，恐怕仍有重重關卡。

就參議院而言，共和黨自家議員如緬因州柯林斯（Susan Collins）、北卡羅來納州提里斯（Thom Tillis）及肯塔基州（Kentucky）保羅（Rand Paul），以及所有民主黨議員都反對「大而美」。

法案之所以能通過，阿拉斯加州共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）最後點頭是關鍵。她先前擔心法案削減醫療補助計畫對自家州的影響，一直不願表態支持。經過數日你來我往的談判，共和黨領袖終於贏下穆考斯基這票，讓參議院最終表決結果變為50對50，接著范斯關鍵一票成功將法案送入眾院。

不過，即使在投票支持該法案後，穆考斯基似乎仍對「大而美」不滿，認為審議過程倉促，還是在「人為設定的時間表」下進行。她對媒體說，這「可能是我從政以來最艱難、最痛苦的24小時立法過程」。

外界多視「大而美」為川普第2任期的基石，內容包括讓他在首次執政期間推動的臨時大規模減稅政策永久化。為了彌補預期的稅收損失，共和黨削減多項支出，包括低收入美國人依賴的糧食補助及醫療保健。

民主黨試圖祭出程序阻撓策略，拖延法案通過，包括要求參議院書記官將全長940頁的法案逐字朗讀，還啟動漫長的「馬拉松式連續投票」（vote-a-rama），就擬議的修正案進行辯論。

眾議院共和黨議員現在必須批准參議院所做的修改，川普才能簽署「大而美」使其生效。

一些財政保守的鷹派議員，已經對參院版「大而美」可能增加國家赤字的幅度感到不滿。

共和黨內極右派次團「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）成員指出，參院版「大而美」每年可能導致赤字增加6510億美元（約新台幣19兆元），「這可不是我們當初講好的」。

同時，其他眾議院共和黨人擔心，參院版「大而美」計劃削減低收入民眾的「醫療補助」（Medicaid）幅度，將超過他們原先通過的版本。民主黨則已放話將全力阻止這項法案成為法律。

民主黨的眾院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）今天在國會被問到是否出動「魔法分鐘」（magic minute）時，重申「所有程序性與立法選項都在我們考量之中」。

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「魔法分鐘」是指眾議院黨團領袖可以在議場上無時間限制發言的特權。

傑福瑞斯說：「眾議院民主黨人將在接下來的幾個小時、今天、明天、這週剩下的時間，甚至更久，竭盡所能阻止這項法案成為法律」。（編輯：洪啓原）1140702

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