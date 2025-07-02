美參院通過大而美法案 川普：將迎來爆炸性經濟成長

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓1日專電）歷經數天密集協商，美國聯邦參議院今天驚險通過川普政府力推的「大而美法案」後，川普表示，這項法案將讓美國人民享有減稅、安全邊境及更強大的軍隊，美國將迎來爆炸性經濟成長；他並喊話7月4日前完成法案簽署。

共和黨籍聯邦參議員上週末以些微優勢通過程序性投票，針對美國總統川普（Donald Trump）力推的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）展開辯論後，參院昨天開始進行修正案投票，美國財經媒體CNBC報導，這項被稱為馬拉松式的投票表決，截至今早已進行45次表決，寫下新紀錄。

歷經數天密集協商及馬拉松式修正案表決後，參議院今天中午左右通過這項龐大法案。川普隨後在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，這是一項全民法案，美國人民是最大贏家，他們將享有永久減稅、更高薪資與實質收入，以及安全邊境、更強大的軍隊，同時強調，醫療補助及社會安全福利不會被削減，反而會因「清除浪費、詐欺與濫用行為」，得到加強與保護。

共和黨在100席次的參院擁有53席，共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、保羅（Rand Paul）及柯林斯（Susan Collins）等3人加上所有民主黨籍參議員都投下反對票，在贊成與反對皆為50票的情況下，由共和黨籍的副總統范斯（JD Vance）投下決定性的一票，最終表決結果為51比50。

法案接下來將送交聯邦眾議院。共和黨微幅多數的眾議院在5月底表決通過眾院版「大而美法案」，如今必須接受參議院對法案做的大幅修改，CNBC報導指出，這恐怕是一項艱鉅任務，部分共和黨議員仍關切該法案對赤字的影響。

美國法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才完成立法程序。

川普在貼文中呼籲共和黨眾議員團結一致，投下贊成票，把法案送到他的桌上。「我們進度正常，讓我們持續推進，在大家和家人7月4日放假前，完成這件事。」

他還說，美國「將迎來爆炸性的經濟成長」，這項法案將大幅減少聯邦赤字，並邁向嶄新的「美國黃金時代」。

不過，美聯社報導，根據美國國會預算處，參議院針對「大而美法案」所做的修訂將使國債暴增3兆3000億美元，並大幅削減醫療保險覆蓋範圍。

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國會預算處（Congressional Budget Office，CBO）的分析報告估計，從2025年到2034年，參院版「大而美法案」將使赤字增加近3兆3000億美元，比眾院版高出近1兆美元；眾院版則將導致10年內債務增加2兆4000億美元。一旦參院版獲通過，2034年將新增1180萬美國人失去醫療保險保障，高於眾院版的1090萬人。

川普重返白宮後，盼藉由「大而美法案」鞏固政治遺產，華爾街日報先前報導，這實際上是一項大型稅務與支出法案，核心內容是延長川普第一任期內的減稅政策，兌現他去年競選承諾讓小費、加班費免稅的政見，並為邊境安全和國防提供資金。新增成本部分由削減支出籌措，特別是削減醫療補助（Medicaid）開支。（編輯：洪啓原）1140702