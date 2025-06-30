反大而美法案惹惱川普 共和黨參議員提里斯放棄連任

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國共和黨聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）今天表示明年不會尋求連任。提里斯在總統川普的「大而美法案」投下反對票，川普昨天隨即表示考慮支持提里斯的挑戰者。

路透社報導，聯邦參議院昨天就川普大規模減稅和削減開支的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）進行程序投票決定是否進入公開辯論，這是通過法案的必要步驟，提里斯是2位投下反對票的共和黨參議員之一。

提里斯所代表的北卡羅來納州，被視為是2026年期中選舉少數競爭激烈的參院席次，屆時國會參眾兩院的控制權都將是各方爭戰焦點。

川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）對提里斯的決定表示歡迎，他發文寫著：「好消息！『參議員』提里斯將不會尋求連任」。

民主黨已宣布要與提里斯爭奪參院席次者，要屬前聯邦眾議員尼柯（Wiley Nickel）最為知名，但民主黨領袖一直希望在北卡羅來納州仍頗受歡迎的前州長古柏（Roy Cooper）能夠投入競選。

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提里斯在聲明中並未提及川普，但對國會陷入政治僵局表示惋惜。他表示：「過去幾年在華盛頓，那些願意接受兩黨合作、妥協並展現獨立思考的領袖正成為瀕危物種，這種狀況越來越明顯。」

外界認為，明年的期中選舉，兩黨都有機會拿下共和黨控制的眾議院，但民主黨想奪回參院多數卻是挑戰艱鉅。目前共和黨在參院擁有53席比47席的優勢，除提里斯與緬因州的柯林斯（Susan Collins）之外，所有要改選的共和黨參議員都出自川普在2024年總統大選輕鬆獲勝的州。（譯者：屈享平/核稿：鄭詩韻）1140630