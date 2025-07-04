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美眾院通過大而美法案 白宮：川普4日將簽署
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川普鐵腕以令共和黨 大而美法案過關將改變美國社會

2025/7/4 05:39（7/4 06:47 更新）
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（中央社記者廖漢原紐約3日專電）在總統川普鐵腕控制下，共和黨議員歸隊，美國國會通過大而美法案。法案大幅調整長期歲入與支出方向，將造成富人與企業賦稅降低，服務生小費免稅，數百萬人失去基本醫療保障，非法移民更難進入美國等重大變化，預料將衝擊美國社會基本運作。

在川普（Donald Trump）與國會議長強生（Mike Johnson）連日運作與施壓下，反對債務增加的共和黨籍聯邦參眾議員陸續歸隊；參院版本送至眾院經24小時馬拉松連夜議程，兩黨各自回到基本盤，共和黨最後僅有反舉債派議員馬西（Thomas Massie）與費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）投下反對票，以218對214票表決通過。

期間民主黨眾院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）由凌晨4時53分起發言，把共和黨選區民眾受法案刪減開支影響報導與證詞唸了一輪，至午間1時37分結束，議事回到表決。

傑福瑞斯長達8小時44分的發言，打破國會正式議事發言長度紀錄，但僅能拖延表決進度一晚。前眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）2021年的紀錄為8小時32分。

大而美法案依據川普競選政見，內容包括減少企業與富人賦稅、小費與加班收入免稅、降低社會安全網醫療補助（Medicaid）支出、降低食物援助、取消潔淨能源稅務減免與增加國防及邊境開支等，預料將對美國社會長期運作基礎造成重大衝擊。

川普減稅方案合計將造成美國國庫未來10年減少4.5兆美元稅入，Medicaid可減少近1兆美元支出，但數百萬低收入及無業民眾，恐因無法達到工作時數規定失去基本醫療保障；此外，舉債上限增加5兆美元，川普政府在年底無須面臨債務天花板。

繼年初強生在驚險中出任議長，川普再度親自操盤共和黨國會黨團運作通過重大法案，被視為第2任執政首年的重要政治勝利。

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大而美法案希望拉抬關稅戰後美國再度工業化的經濟表現，預料富人賦稅降低，窮人實質支出增加，低收入與無業者恐失去醫療補助，如果經濟未如預期表現，將衝擊川普基本盤，影響明年期中選舉共和黨選情。

大而美法案沒有週末前必得通過的時間壓力，但川普強調美國即將進入慶祝建國250年，必須在7月4日獨立紀念日前繳出執政成績單。（編輯：楊昭彥）1140704

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