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美參議院版大而美法案 馬斯克砲轟「簡直瘋了」

2025/6/29 12:45（6/29 12:51 更新）
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億萬富豪馬斯克。（路透社）
億萬富豪馬斯克。（路透社）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克今天痛批美國聯邦參議院版「大而美」稅收暨支出法案，把矛頭指向將導致太陽能、電池、地熱、風力與核能計畫稅率增加的條款，說這「簡直瘋了」且「具破壞性」。

美國財經媒體CNBC報導，馬斯克（Elon Musk）擁有的電動車大廠特斯拉（Tesla），旗下能源部門製造、銷售並安裝電池儲能系統與太陽光電設備。

馬斯克在社群網路平台X發文指出：「參議院最新草擬法案將摧毀美國數百萬就業機會，並對我們國家造成巨大戰略損害！」

馬斯克在參院進行關鍵表決的幾小時前表示，這項法案「簡直瘋了且具有破壞性」，「它補貼過去的產業，卻嚴重損害未來的產業。」

參院版法案將為用於生產鋼鐵的煤提供新的補貼。

世界首富馬斯克持續公開砲轟美國總統川普的「大而美法案」，他的觀點是導致他與川普親密戰友關係變調的部分導火線。

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馬斯克過去就說這項法案「令人作嘔的可憎之物」，並敦促國會議員「否決法案」。

馬斯克沒有回應CNBC置評請求。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140629

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