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川普「大而美法案」過關 如何影響美國氣候政策

2025/7/4 14:13
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）隨著美國共和黨「大而美法案」在國會兩院通過，美國總統川普基本上兌現他的競選承諾，也就是大幅限縮前任總統拜登（Joe Biden）具時代意義的氣候政策。

以下是法新社對「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）如何重塑美國氣候與能源政策的分析。

拜登2022年簽署的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）是美國史上規模最大的氣候投資，撥款約3700億美元，為再生能源計畫、節能電器等提供稅務抵免，然而這其中大部分項目將面臨廢除的命運。

生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）資深律師蘇安君（Jean Su）表示：「這些抵免政策都曾是激勵全國建設潔淨能源的巨大誘因…如果這些抵免取消，許多再生能源計畫都將面臨徹底失敗的風險。」

蘇安君指出，目前正值人工智慧（AI）資料中心電力需求激增之際。

她說，「取消潔淨能源的稅務誘因，代表這種新能源的需求都將轉向化石燃料產業」，而這將導致更多溫室氣體排放與空氣污染。

蘇安君補充說，這些誘因促使公用事業興建成本更高的化石燃料電廠，並在過程中調高電價。

川普在競選期間從大石油商獲得約4.45億美元的資金，他將限縮潔淨能源政策，視為對他所謂「綠色新騙局」的一大勝利。

專長稅務的Husch Blackwell律師事務所合夥人瓊斯（Doug Jones）表示，「風電和太陽能首當其衝」。

電動車所受打擊也相當嚴重，購買新車與二手車的稅務抵免將於今年到期，充電站安裝的抵免也將在明年6月30日到期。

零排放運輸協會（Zero Emission Transportation Association）的高爾（Albert Gore）表示，大家都希望美國在未來的礦業、電池與汽車生產市場具有全球競爭力，然而這項法案實際上放棄了這個目標，「將市場拱手讓給中國」。

「大而美法案」其中一項引人注目的條款將讓汽車製造商無視燃油效率法規，因為它將罰款降為零。

生物多樣性中心的貝克（Dan Becker）說：「如果你在考試前告訴一個孩子說，沒關係，作弊不會受到懲罰，你覺得他們會怎麼做？」

此外，降低通膨法案中有利於化石燃料公司的條款仍然保留，包括數十億美元的補貼，以及墨西哥灣的鑽油租約。

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另外，針對煉鋼用煤的新稅收抵免政策出爐，但是協助天然氣與石油公司減少廢棄物與甲烷排放的計畫則被否決。

「大而美法案」還為在大片公共土地鑽探、採礦和伐木清除法規障礙，其中包括須審慎處理的北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1140704

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