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Shein涉欺騙性商業行為 法國裁罰4000萬歐元

2025/7/3 20:54（7/3 21:09 更新）
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印有Shein公司標誌的禮品袋。（路透社）
印有Shein公司標誌的禮品袋。（路透社）
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（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國反托拉斯機構展開近一年反競爭調查後，今天以包括誤導性折扣等「欺騙性商業行為」為由，宣布對中國跨境電商平台Shein罰款創紀錄的4000萬歐元（約新台幣13億6280萬元）。

法新社報導，法國競爭和反詐騙主管機關指出，調查發現對消費者從事「與降價有關的欺騙性商業行為」。

路透社報導，法國消費者保護和競爭主管機關指出，負責Shein品牌銷售的Infinite Style E-Commerce Co Ltd.公司在折扣訊息上誤導消費者，並表示該公司已經接受這項裁罰。

該機構指出，根據法國法規，參考價為零售商提供折扣前30天內的最低價，Shein未考慮先前的價格，有時先提高價格再推出折扣，違反這項規定。

該機構並表示，調查顯示，Shein「針對消費者可以得到哪些好處，即在折扣真實性方面欺騙他們」。

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主管機關於2022年10月到2023年8月間針對Shein法國網站上數以千計商品進行調查後發現，57%廣告促銷其實不是最低價、19%折扣程度少於廣告，甚至有11%的折扣其實形成漲價。

Shein在聲明中指出，該反托拉斯機構去年3月已經通知Infinite Style E-Commerce Co Ltd.公司關於參考價格和環境法規相關問題，並表示該公司已於之後兩個月內採取改正行動。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140703

#Shein
#法國
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