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歐洲消費者聯盟控Shein「暗黑模式」誘購浪費

2025/6/8 16:31
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（中央社台北8日電）歐洲消費者聯盟（BEUC）近日向歐盟執委會投訴中國快時尚跨境電商Shein在銷售過程中廣泛採取「暗黑模式」（dark patterns）促使消費者過度購物，加劇了環境及社會問題。

路透社報導，BEUC列舉了Shein多種「暗黑手法」，包括彈出信息警告用戶若離開應用程式將錯過促銷優惠，或是以倒數計時器給用戶帶來購買壓力，以及設置無限滾動功能，並且頻繁發送推送通知，有用戶一天內收到多達12則訊息。

BEUC要求歐盟強制Shein公開所宣稱的「庫存緊張」及「限時搶購」等營銷訊息背後的數據，否則應禁止相關訊息在歐盟市場出現。

BEUC批評，Shein的「不公平商業手法」導致消費者衣櫃堆滿了幾乎未曾穿過的新衣，以及生產方法可能使用危害環境的化學物。

BEUC表示，Shein鼓勵消費者過度購物，加劇環境及社會問題。

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Shein回應稱BEUC拒絕會面溝通，並強調已與歐盟執委會及各監管機構合作，致力遵守歐盟相關法規。

報導表示，歐盟執委會及消費者保護合作網絡（CPC）今年初已對Shein展開調查，並於上週通知Shein違反多項歐盟法規，包括虛假折扣、壓力式銷售及誤導性產品標籤，警告Shein若未能調整，將面臨高額罰款。（編輯：周慧盈/邱國強）1140608

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