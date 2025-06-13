涉欺騙性廣告 Temu遭韓國重罰逾700萬元

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（中央社台北13日電）韓國反壟斷執法機構公正交易委員會近日指中國跨境電商平台Temu的廣告具欺騙性質，有讓消費者誤解之虞，阻礙公平交易，違反相關法律，處以3.57億韓元（約合新台幣777萬元）罰款。

韓聯社中文網日前報導，韓國公正交易委員會以涉嫌違反「關於確保標記和廣告公正性的法律」為由對Temu下達整改令，並處以3.57億韓元的罰款。這是韓國公正交易委員會對Temu首次實施制裁。

據報導，Temu涉嫌自2023年9月至近期進行抽獎贈品活動，但未明確標記具體規則，造成消費者誤解；看似可輕易獲得積分或贈品的活動卻設置了複雜的規則，而且相關規則字體微小，用戶難以看清。

韓國公正交易委員會認為，Temu的廣告存在欺騙性質，有讓消費者誤解之虞，阻礙公平交易，屬欺騙性廣告。

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Temu並在官網設彈窗廣告，向首次安裝App的使用者稱提供價值相當於15萬韓元的優惠券。優惠券頁面長期存在，Temu卻在廣告中標記「剩餘時間」，阻礙消費者合理決策，韓國公正交易委員會認為此舉屬違法行為。

Temu還因涉嫌違反「關於在電商等平台保護消費者權益的法律」被處以100萬韓元罰款。根據規定，網路銷售平台營運商須在官方首頁標註身分資訊、服務條款，但Temu未遵守相關規定。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140613