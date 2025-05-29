中國電商SHEIN遭歐盟警告 宣布加強產品安全測試

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）中國快時尚電商SHEIN今天宣布，今年將增加產品測試次數。歐洲聯盟先前警告，對SHEIN在自家網站銷售不安全及危險產品感到憂慮，若SHEIN不做出應對，歐盟可能祭出罰款。

路透社報導，SHEIN表示，其目標為在今年進行250萬次產品安全及品質檢測，高於去年的200萬次；此外，今年將投入1500萬美元確保公司符合規範。

除了在150多國銷售自有品牌服飾，SHEIN也經營購物平台，讓玩具、器具與家居用品賣家可直接從主要來自中國的工廠直接發貨給全球各地顧客。

SHEIN提到，自其購物平台上線以來，已以違反規定為由與540多個賣家停止合作。

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歐盟的消費者保護合作網（Consumer Protection Cooperation, CPC）26日通知SHEIN，其有多項行為違反歐盟保護消費者的法規，並給予這家公司1個月時間答覆指控。

消費者保護合作網是由歐盟執委會（European Commission）與27個成員國加上挪威、冰島政府組成。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140529