公務員安衛辦法7/1起施行 完善霸凌申訴處理機制

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（中央社記者高華謙台北29日電）考試院及行政院今天會銜修正發布「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，自7月1日起施行。保訓會說，修正辦法完善職場霸凌預防申訴處理機制，並明定職場霸凌定義，提高調查小組外部成員比例等。

公務人員保障暨培訓委員會今天透過新聞稿表示，為保障公務人員執行職務時的安全與健康，建立公部門友善職場，並強化保訓會提升公務人員實質保障的職責與功能，考試院及行政院今天會銜修正發布「公務人員安全及衛生防護辦法」，名稱修正為「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，自7月1日施行。

保訓會說，修正辦法有4大重點，第一，強化公部門安全衛生防護機制，明定主管機關應召開「安全及衛生諮詢會」廣納專家意見；各機關應組成「安全及衛生防護委員會」負責督導機關確實執行內部安全衛生管理事項，同時納入公務人員協會代表及1/3以上之外部專家學者，提高多元參與。

第二，提升高風險職務的安全防護，針對危勞職務公務人員，提高健康檢查頻率並分級管理，健全高風險職務個人裝備的維護與汰換；建立現場安全管控及緊急應變方案；實施風險評估與個案通報追蹤。

第三，完善職場霸凌預防申訴處理機制，明定職場霸凌定義與提供個案判斷因素；建立公正申訴程序，提高調查小組外部成員比例；課責機關調查處理責任，迅速採取切實可行的補救措施；機關首長涉及職場霸凌的特別申訴、調查機制；對提出職場霸凌申訴者，不得不利對待或不合理處置。

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第四，落實逐級監督檢查及通報制度，包括重大職場死傷事故應通報保訓會啟動調查與課責；逐級定期及專案安全抽查，及對違規未改善的懲處；對提出安全及衛生防護措施事項建議者，不得不利對待或不合理處置。

保訓會說明，配合這次修法，正積極研訂符合公部門職場特性的安全及衛生措施相關子法，將推出公部門職場霸凌防治處理原則，以及各機關辦理安全、衛生抽查與重大災害或死亡事故通報作業規範，以供各機關遵循。未來執行將結合公私部門專業力量，透過逐級抽查課責機制，及保訓會外部客觀監督，強化落實公務人員安全衛生保障制度性功能。（編輯：林淑媛）1140629