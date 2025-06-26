泰國政策轉向 將禁娛樂用大麻僅限醫療用途

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（中央社曼谷26日綜合外電報導）泰國政府在大麻合法化3年之後，宣布一項新計劃來收緊大麻販賣的管控，未來大麻只限醫療用途使用。

法新社報導，泰國於2022年6月將大麻移出麻醉管制名單，成為東南亞第一個大麻除罪化的國家。

這麼做初衷是允許大麻用於醫療用途，而非娛樂用途，但此舉卻導致全國各地湧現數以百計的大麻「藥局」，在曼谷（Bangkok）尤其是如此。

雖然政策鬆綁受到部分觀光客的歡迎，但有些人擔心，有關單位對大麻交易情況監管不足。

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泰國衛生部長頌薩（Somsak Thepsuthin）24日晚間簽署最新命令，禁止娛樂用途的大麻銷售。

這項新規尚待官方「王室公報」（Royal Gazette）發表後才生效實施，而目前尚不清楚何時正式公布。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140626

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