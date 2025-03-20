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泰國限酒令實施53年 眾議院修法放寬販賣時間及宣傳限制

2025/3/20 18:42（3/20 19:50 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）泰國限酒令已實施53年，業者多次表達希望政府放寬限制。泰國今年大力推動觀光，國會眾議院通過修正草案，放寬賣酒的時間，並允許釀酒商可宣傳酒類飲品，盼促進泰國經濟。

泰國准許賣酒的時間是每天早上11時到下午2時，以及下午5時到午夜12時，遇上佛教節日則整天不能賣酒，這項限制令已有53年歷史。

此外，由於擔心過度飲酒會影響民眾的健康，泰國法律禁止任何形式的酒精飲料宣傳或商標展示。

為了刺激觀光，相關業者曾多次向政府請願，希望放寬限制。總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今年2月中旬責成政府單位重新檢視相關規定，研究放寬限酒令後可能的優缺點。

綜合泰媒報導，泰國國會眾議院昨天以365票贊成、0票反對三讀通過酒精飲品管制法（Alcoholic Beverage Control Bill）修正草案，放寬賣酒時間的限制，讓原先不能賣酒的時間也可以開始賣酒，並放寬可以廣告和宣傳酒精類飲品。這項草案下週將送參議院審查，若參議院通過，仍需等待王室公告後始能生效。

提出放寬廣告限制主張的為泰黨（Pheu Thai）眾議員查寧（Chanin Rungthanakiart）在修正草案通過後表示，按照現行法令，許多民眾在不知情狀況下在社群媒體上傳含有酒精產品商標的照片，可能會被起訴，小型釀酒商也無法向民眾宣傳他們的商品。

查寧指出，放寬限制後讓小型或是社區的釀酒商向民眾宣傳商品，可以提高泰國自產酒類商品的能見度，提升泰國經濟和軟實力。

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除了國會修法外，國家酒精政策委員會（National Alcoholic Beverage Policy Committee）日前開會同意放寬5個主要佛教節日可以賣酒，但限制可以販售的地點包括國際機場、娛樂場所、旅館、觀光景點等。

這份提案需送交公共衛生部通過並送總理同意，最快今年5月的衛塞節前可以上路。（編輯：韋樞）1140320

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飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

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