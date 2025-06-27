中國啤酒與熱軋鋼品初步認定傾銷台灣 7/3起提高課稅4個月
（中央社記者蘇思云台北27日電）財政部今天表示，對中國產製進口啤酒與特定熱軋扁軋鋼品反傾銷稅調查案，財政部與經濟部初步認定有傾銷，為防止台灣產業繼續受害，7月3日起對產品課徵臨時反傾銷稅，為期4個月；啤酒課徵稅率為13.13%到64.14%，熱軋鋼品課徵稅率16.9%至20.15%。
財政部關務署表示，對自中國大陸產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品反傾銷稅調查案，財政部及經濟部初步認定有傾銷情事，且對國內產業造成實質損害，為防止我國產業在調查期間繼續遭受損害，財政部公告自114年7月3日起對上述產品臨時課徵反傾銷稅，為期4個月。
關務署說明，啤酒反傾銷稅案及熱軋扁軋鋼品反傾銷稅案傾銷初步調查結果，經財政部關稅稅率審議小組6月26日第62次會議審議決議，初步認定中國涉案廠商都有傾銷事實。
對廠商臨時課徵稅率方面，啤酒反傾銷稅案關聯製造商包括百威雪津啤酒有限公司、百威雪津（漳州）啤酒有限公司、百威（武漢）啤酒有限公司、百威東南銷售有限公司臨時課徵稅率為33.85%；麒麟啤酒（珠海）有限公司為13.13%，其他製造商或出口商為64.14%。
熱軋鋼品反傾銷稅案，關聯製造商包含寶山鋼鐵股份有限公司、寶鋼湛江鋼鐵有限公司、上海梅山鋼鐵股份有限公司臨時課徵稅率為16.9%，其他製造商或出口商的臨時課徵稅率為20.15%。
關務署進一步說明，依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第14條及第16條規定，財政部應於初步認定公告的翌日起60日內完成有無傾銷的最後認定，經最後認定有傾銷事實者，將移請經濟部於40日內作成傾銷是否損害台灣產業的最後調查認定。
財政部在接獲經濟部有損害台灣產業通知之翌日起10日內提交審議小組審議，審議小組除以傾銷及產業損害等因素為主要認定基礎，並得斟酌案件對國家整體經濟利益的影響，決議是否課徵反傾銷稅。（編輯：楊蘭軒）1140627
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