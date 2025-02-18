續徵中韓不銹鋼冷軋鋼品反傾銷稅案 經部認定產業損害

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（中央社記者劉千綾台北18日電）經濟部今天審議燁聯及唐榮申請對自中國及韓國產製進口「不銹鋼冷軋鋼品」反傾銷第2次落日調查案，作成產業損害認定。經濟部表示，若台灣停止課徵反傾銷稅，中韓可能再以低價將大量涉案貨物出口至台灣，可能繼續造成台灣不銹鋼產業的損害。

經濟部指出，後續將今天審議會的認定結果通知財政部。依規定，財政部須在收文10日內召開關稅稅率審議小組，決定是否繼續課稅。

經濟部今天召開貿易救濟審議會，由政務次長江文若主持，會中就「燁聯鋼鐵股份有限公司及唐榮鐵工廠股份有限公司申請對自中國大陸及韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品繼續課徵反傾銷稅案」產業損害調查結果進行審議。

經濟部國際貿易署提到，涉案貨物為300系不銹鋼冷軋鋼品，範圍包括鋼捲及鋼板，主要包括SUS301、304、304L、316、316L及321等，及其他對應規格產品。

財政部自102年8月15日起對中國大陸及韓國300系不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，經過1次落日調查後繼續課稅迄今，這是為第2次落日調查。

貿易署說明，反傾銷落日調查案繼續課稅的要件是，財、經兩部會分別認定傾銷及損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，後續將由經濟部將今天審議會的認定結果通知財政部，並由財政部提交關稅稅率審議小組審議是否繼續課稅。

貿易署表示，調查發現，課徵反傾銷稅期間，涉案貨物進口量雖大幅減少，但並未放棄台灣市場，且仍有與國產品低價競爭情形，使得國內產業營運狀況再度惡化，顯見台灣產業體質仍相當脆弱且易因傾銷進口影響而受到損害。

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調查顯示，中、韓2國不銹鋼產業供需失衡且閒置產能龐大，外銷價格極具調整能力，並仍有傾銷涉案貨物至其他國家市場的情形，對其採行貿易救濟措施的國家越來越多，已嚴重限縮其外銷市場。

貿易署強調，若台灣停止課徵反傾銷稅，中、韓2國極可能再度以低價將大量涉案貨物出口至鄰近、免關稅且其已建立行銷通路的台灣市場，在目前國內需求低迷不振之際，台灣不銹鋼產業的損害可能繼續或再發生。（編輯：張若瑤）1140218