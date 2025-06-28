台美藝術家共同創作 台北意象登上休士頓壁畫

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（中央社記者余曉涵休士頓27日電）台灣藝術家BOUNCE及美國藝術家GONZO247今年再度攜手合作在休士頓動物園共同創作全新壁畫，畫中包含台北知名地標台北101及北門、休士頓知名地標太空巨蛋等。

台北市立動物園中目前只剩5隻母的斑哥羚羊，即將面臨「斷香火」命運，因此休士頓動物園將送1隻公斑哥羚羊來台肩負繁衍重責大任，最快10月來台，11月與民眾見面。

因應斑哥羚羊即將來台、休士頓市與台北市締結姊妹市64週年、休士頓動物園與台北市立動物園為姊妹園，以及長榮航空開航休士頓10週年等，台灣藝術家BOUNCE及美國藝術家GONZO247今年再度攜手合作在休士頓動物園共同創作全新壁畫「I Love Hou & I Love You系列之二續」。

雙方創作的全新壁畫，各自負責牆面的一半，且除了包含台北與休士頓的意象外，也帶出長榮航空為兩地重要的空中橋梁。

BOUNCE接受台灣媒體聯訪時表示，這次壁畫除了台北101還把北門放進去，會放北門是因為覺得它是台北城最重要的意象，也是台北的開始，北門是一個城門，代表跨出城門外來到休士頓。

壁畫中除了斑哥羚羊外，還包含許多動物，BOUNCE說，動物基本上是雙方動物園都有的動物外，他還將台灣原生種的植物，像是艷紅鹿子百合、台灣山菊、台灣萍蓬草等融入壁畫當中。

GONZO247說，這次的作畫理念以兩邊動物園的動物為主，像是穿山甲、科摩多龍等，而畫中的鴿子則用彩色來呈現休士頓的風貌，他也特意將休士頓的太空巨蛋放進壁畫當中。

這次雙方耗時5天共同創作壁畫，但已經不是BOUNCE與GONZO247的首次合作，雙方首次合作是透過休士頓旅遊局牽線在去年的長榮航空馬拉松，共同創作「I Love Hou & I Love You系列之一序」。

這次的壁畫則是上次合作的延續，是系列作品中的第2幅，預計今年10月BOUNCE與GONZO247將第3度合作在台北市立動物園創作全新壁畫「I Love Hou & I Love You系列之三敘」，將會是系列作品中的第3幅。

雖然這次的壁畫是雙方各自創作半邊，但整幅壁畫呈現相當完整，BOUNCE說，他們沒有事先協調色調，而是用個人藝術家感受去創作，以他來說，想要比較熱情，筆觸也比較有動感。

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GONZO247是休士頓知名藝術家，以獨特的彩繪風格和色彩豐富的作品而聞名，創作風格受到紐約早期塗鴉藝術的啟發，融合當地的文化和街頭藝術元素，使其作品充滿活力且極具視覺衝擊力。

BOUNCE本名周紹瑋，自2005年起在城市間以噴漆創作，風格鮮明且具有強烈的視覺吸引力，作品色彩飽滿，並創造BOUNCE RABBIT和BOUNCE MAN等辨識度極高的角色。（編輯：李錫璋）1140628