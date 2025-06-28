中國央行會議未提降準降息 市場分析短期政策調整

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（中央社記者吳柏緯台北28日電）中國人民銀行（中國央行）近日舉行第2季貨幣政策委員會，與今年首季不同，會議中不再提「擇機降準降息」。分析指此舉反映官方認為目前經濟情勢穩定，但在美中貿易戰的大背景下，下半年仍有可能降準降息。

綜合界面新聞、第一財經報導，中國人民銀行貨幣政策委員會2025年第2季例會於23日舉行，對於當前經濟形勢研判，對內再度強調「內需不足」，並指出物價持續位處低位；對外則認為環境更趨複雜嚴峻、貿易壁壘增多，顯示外部壓力增大。內外壓力這將直接影響中國下半年貨幣政策走向。

市場關注的一大重點在於，相較於第1季的會議強調降準、降息，這次的會議中不再提「擇機降準降息」，顯示官方雖然提到經濟形勢的壓力，但整體判斷較第1季更加樂觀。

報導引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析，目前正處於政策觀察期，加上今年上半年經濟運行偏強，因此近期再度實施降準降息的迫切性不大。另一名市場人士則說，因為第2季經濟成長5%的增速「穩了」，因此短期貨幣政策進一步刺激的可能性下降。

近期中國官方不斷釋出「第2季經濟轉好」的訊號，中國國家統計局日前的資料顯示，今年前5個月的服務業生產指數、社會消費品零售總額分別年增5.9%、5%，均比第1季加快，預計上半年經濟成長率高於5%。

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中國國務院總理李強在第16屆夏季達沃斯論壇開幕式表示，在外部衝擊明顯加大的背景下，第1季中國經濟成長率5.4%，第2季以來主要經濟指標繼續向好，「有信心、有能力保持中國經濟較快增長」。

雖然央行會議中不再提擇機降準降息，但王青分析只是短期政策調整，有鑑於中美經貿談判持續，且將會經歷複雜曲折的過程，外部環境的波動對出口的影響將在下半年顯現，在物價水準偏低的背景下，預計下半年仍會繼續降準降息。（編輯：周慧盈） 1140628