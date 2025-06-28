貴州榕江才清淤洪峰又來 全城警報防汛提升最高級

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（中央社台北28日電）近期飽受水患之苦的貴州榕江縣今天再次發布全城警報，因應洪峰過境，7大洪區人員全部撤離，並從中午12時30分起將防汛二級應急響應提升為防汛一級應急響應，也就是最高級。

央視新聞報導，榕江縣政府防汛抗旱指揮部今天發布通知，預計榕江縣都柳江石灰廠水文站下午5時左右出現洪峰水位253.50公尺（相應洪峰流量每秒8360立方公尺），超保證水位（251.50公尺）2.0公尺。經會商研判，決定從28日12時30分起，將第6號防汛二級應急響應提升為防汛一級應急響應。

據榕江發布消息，榕江縣7大洪區人員須全數按照撤離路線撤離。

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封面新聞報導，原本已經在清淤重建的榕江今天又遭受大雨襲城，居民緊急撤離。當地居民說商戶都正在駕車往高處開，地勢低點的村超球場已經又進水了。不僅商戶在開車撤離，連救援搶險的挖機、鏟車等大型機械設備也都在轉移。

28日，受持續降雨及上游來水影響，貴州榕江縣域內各條河水持續上漲、都柳江洪水洪峰將再次過境縣城，並超出保證水位。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140628