新北河海音樂季淡水漁人碼頭開唱 夏日搖滾盛宴

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北觀旅局表示，2025新北市河海音樂季第一站淡水漁人舞台今、明2天登場，與歌迷打造音樂、文化、市集及觀光，享受海風的夏日盛會。新店碧潭晚間也有水舞聲光饗宴。

新北市府觀光旅遊局今天表示，淡水漁人碼頭舞台今天揭開河海音樂季第一站序幕，邀12組音樂團體及創作新秀，展現原創音樂魅力，和樂迷們一同釋放盛夏搖滾能量。

觀旅局說，今天邀請演出團體包括，擅長嘻哈復古元素、結合電子舞曲的兔子先生；嘻哈台客風格的來者何人、融合華語流行與夢幻輕快曲風的狀態船、充滿爆發力及感染力的帕崎拉、發行新專輯的工口紳士，及新台灣後民謠曲風的老王樂隊壓軸。

觀旅局說，淡水漁人舞台作為新北市原創音樂的重要基地，更是河海音樂季的象徵性地標，透過支持音樂創作與新創能量，讓台灣原創音樂更蓬勃發展。

觀旅局以新聞稿表示，除精彩音樂演出，現場特別規劃美食饗宴區、餐車進駐；包含泰式風味調飲、南義薄餅披薩車、手工漢堡，及墨西哥風情的塔可餅。呼籲大家善用大眾交通工具，前往淡水漁人碼頭參加音樂饗宴。

觀旅局說，除了28日、29日淡水場漁人舞台，7月26日、27日有貢寮場海洋音樂祭、8月23日、24日有三重場新北大都會公園舞台接力演出。

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另外，2025碧潭水舞將於7月6日落幕，觀旅局表示，今年首創結合火焰特效與水舞同台演出，打造「水火同源」震撼聲光饗宴，綻放出不同以往的視覺體驗，歡迎觀眾親臨碧潭享受夏日限定的動感秀。

觀旅局表示，碧潭水舞每天晚間6時30分至9時，每半小時定時輪番上演精彩水舞，融合火焰特效、雷射光雕、水型變化與燈光設計，營造出具張力的視覺場景。最後一場煙火秀將於7月5日晚間8時施放。（編輯：林恕暉）1140628