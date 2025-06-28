胡瓜頻道節目到香港 慶66歲生日喊：不要當網紅

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（中央社記者洪素津台北28日電）綜藝天王胡瓜日前到香港拍攝網路節目，並歡慶66歲生日，他體驗香港的麻將、打小人等活動，提及轉戰網路的心情，胡瓜笑說：「但還是當巨星輕鬆，我不要當網紅了！」

胡瓜隨網路節目「下面一位」到香港出外景，胡瓜透過新聞稿分享過去常常到香港旅遊，但都愛宅在飯店，鮮少到處走走逛逛，這次化身銀髮族代表，體驗一日遊可以怎麼玩香港。

胡瓜先到麻將館學習香港特別的麻將文化，不同於台灣的麻將規則，已經是老手的胡瓜非常快就上手，也馬上胡牌手氣強旺，意猶未盡地停不下來。

接著體驗香港最有名的打小人，胡瓜跟著步驟並在一旁觀賞程序，看到打小人的力道如此用力，彷彿真的通通退散一樣，也受到許多能量加持。

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胡瓜也搭山頂纜車到香港太平山上俯瞰維港景色，感受香港當地風情，沿途觀賞獨有的風景，對此他也百感交集，覺得很少有機會可以這樣放鬆，疲勞工作的身心得到了滿滿的舒緩。

胡瓜也在香港度過了66歲生日，回首過去1年經營頻道，親身走訪各地上山下海，雖然疲憊但身心很富足，不過胡瓜也開玩笑的表示：「但還是當巨星比較輕鬆，我不要當網紅了！」（編輯：林恕暉）1140628