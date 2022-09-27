胰臟癌難發現台大研發AI偵測揪出 健保影像資料庫助攻

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衛生福利部國民健康署的癌症登記報告顯示，民國108年有2803人確診為胰臟癌，同年也有2497人因胰臟癌逝世。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）胰臟癌有癌王之稱，近年來國內外許多名人，如「時尚老佛爺」香奈兒創意總監卡爾拉格斐、蘋果公司創辦人賈伯斯等殞落，健保影像資料庫助攻台大醫院團隊，成功研發AI偵測揪出胰臟癌。

衛生福利部國民健康署的癌症登記報告顯示，民國108年有2803人確診為胰臟癌，同年也有2497人因胰臟癌逝世；109年國人死因統計結果也顯示，胰臟癌名列10大癌症死亡率第7名，每10萬人口中，有10.4人因胰臟癌死亡。

健保署發布新聞稿指出，胰臟癌令人聞之色變的原因，主要在於其難以早期發現及復發率高，目前電腦斷層是主要的檢查工具，然而對於2公分以下的腫瘤，仍有近4成個案難以發現，也因此臨床上確診個案大多病程已邁入末期且存活率低。

健保署110年度資訊整合應用服務申請研究案，與台大醫院內科部暨健康管理中心專任主治醫師廖偉智團隊合作，研究對於臨床提出建議非全面仰賴AI工具進行偵測，仍是基於專業放射科醫師的見解優先，再輔以AI工具的輔助來對胰臟癌的篩檢做到全面即早偵測，進而達到防範於未然的效果。

這份研究主要是透過團隊開發胰臟癌偵測工具，並用健保署收載台灣跨院際CT影像資料進行驗測評估，並為臨床影像判讀效率提升做出可行建議，這篇論文於今年9月13日刊登於知名醫學期刊Radiology，這個期刊是放射科領域排行居首。

期刊編輯部專訪這份研究的2名主要研究主持人廖偉智及台大應數所教授王偉仲，專文評論這篇研究是大眾對於人工智慧技術的期待帶來令人激賞的成果，同時也獲得多個國際醫療領域新聞的即時報導。

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統計至今年4月增加醫療影像資料申請項目，累積提供影像規模逾30億餘張，健保署署長李伯璋表示，在經歷健保資料庫釋憲案後，對於民眾的個人資料仍持續秉持謙卑態度來溝通，致力讓健保資料二次利用的法律規範能日趨完備，進而在推動醫學進步及個人隱私間尋求平衡。

李伯璋說，期許未來誘發更多元的人工智慧研究量能及落地應用項目，如疾病判讀、健康預測等人工智慧模型。健保累積高價值巨量醫療數據資料庫，如今獲得醫療專業認可，期許透過資料加值應用，能創造更多符合社會公益的成果來回饋全體民眾。（編輯：張芷瑄）1110927