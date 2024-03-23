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日本男星寺田農癌逝享壽81歲 曾為天空之城配音

2024/3/23 11:48
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（中央社東京23日綜合外電報導）曾為知名動畫電影「天空之城」內反派角色配音，也在許多日劇中飾演反派角色的日本資深男星寺田農，3月14日因肺癌病逝，享壽81歲。

日本放送協會（NHK）報導，寺田出身東京都，曾以「一期生」身分進入劇團文學座附屬的戲劇研究所，1961年首度站上舞台。

寺田1968年主演岡本喜八執導的電影「肉彈」，演技曾獲「每日電影獎」等獎項高度評價。

寺田憑藉出色演技也參與電視劇演出，在包括時代劇等許多戲劇中飾演令人印象深刻的反派角色。他也曾在NHK的大河劇「風雲虹」及「獨眼龍政宗」中演出。

不僅如此，寺田還曾為宮崎駿執導的動畫電影「天空之城」替大反派「穆斯卡大佐」配音。

根據寺田所屬經紀公司官網聲明，寺田是3月14日因肺癌病逝。

聲明指出，寺田到最後仍一邊工作，不放棄地抱持希望努力接受治療，但很可惜在今年櫻花未綻放前與世長辭。對於一直以來支持寺田的粉絲們，及在許多作品受到相關人士照顧的深厚情誼，要深深致謝並謹此通知。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1130323

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