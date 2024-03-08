更多編輯台推薦新聞：
1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
鳥山明過世
新聞專題
鳥山明過世2/9
首頁 / 文化

鳥山明去世全球不捨 網友漫畫家串聯繪七龍珠角色感謝相伴成長

2024/3/8 21:36（3/8 22:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為去年10月紐約動漫展展示七龍珠悟空模型。（美聯社）
圖為去年10月紐約動漫展展示七龍珠悟空模型。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站8日電）日本知名漫畫家鳥山明過世，享壽68歲。鳥山明以「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」等作品聞名，帶動現象級漫畫旋風，影響整個世代，而他的影響力不僅限於亞洲，更擴及全世界。

投入漫畫史研究長達半世紀的漫畫家洪德麟表示，「七龍珠」1984年橫空出世後，愈畫愈有味道，後來變成漫畫之王全球風靡，成功打入法國市場，將日本漫畫「友誼、正義、勝利」3元素發揮得淋漓盡致，2019年更獲法國文化部頒發藝術與文學騎士勳章，可說深得法國人的心。

法國總統馬克宏得知鳥山明過世消息後，8日在社群媒體X上貼文哀悼，並上傳鳥山明的簽名畫作，寫下「致鳥山明以及和他一起成長的數百萬粉絲」。

法國駐日大使館在X上貼文表示，得知鳥山明過世的消息深感悲痛。鳥山明是一位對漫畫和流行文化相當重要的人物，他憑藉著無與倫比的創造力、敘事天賦和設計藝術，對漫畫藝術在法國的傳播產生重大影響。

法國足球甲級聯賽官方帳號也在X上貼文寫下：「鳥山明，謝謝你」。

泰國駐日大使館也對鳥山明的去世表示沉痛哀悼，並指出泰國許多孩子都是看著「七龍珠」和「怪博士與機器娃娃」長大。

除了故事點子不斷推陳出新之外，鳥山明的世界觀也常令人大開眼界，全球許多漫畫家都受到他的啟發。台灣漫畫家阮光民就說，至今很多漫畫語言、分鏡節奏等元素，可說都來自鳥山明的開創，甚至許多好萊塢的電影都可以看到類似的影子。

「火影忍者」作者岸本齊史、「音速小子」創作者大島直人等同僚與後輩紛紛發文表達對鳥山明的思念。社群媒體上也能看見粉絲透過二創的圖像、畫作，向鳥山明致敬。

雖然「七龍珠」在1995年就結束連載，但後續的改編、相關續作從未停止，電影、遊戲、衍生漫畫出不停，在全球擁有非常高的人氣，鳥山明的魅力也未曾消退。（編輯：邵曉潔）1130308

Embed from Getty Images
▲2023年紐約動漫展，動漫迷在舞台上Cosplay七龍珠角色。
2018年紐約梅西百貨感恩節遊行，5層樓高的七龍珠悟空氣球首次加入遊行陣容。（中央社檔案照片）
2018年紐約梅西百貨感恩節遊行，5層樓高的七龍珠悟空氣球首次加入遊行陣容。（中央社檔案照片）
2021年11月25日在紐約市梅西百貨感恩節遊行之前，操作員準備放飛悟空角色造型氣球。（美聯社）
2021年11月25日在紐約市梅西百貨感恩節遊行之前，操作員準備放飛悟空角色造型氣球。（美聯社）
#七龍珠
#鳥山明
延伸閱讀
鳥山明離世桂正和痛悼好友 火影作者岸本齊史難過到想用龍珠許願台灣漫畫家悼鳥山明：創意無限外星人是許多作者的啟蒙七龍珠作者鳥山明離世 馬克宏PO簽名畫悼念鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死鳥山明辭世 配音悟空38年聲優：腦中一片空白
鳥山明過世
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
七龍珠作者鳥山明離世 馬克宏PO簽名畫悼念
172.30.142.29