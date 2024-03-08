鳥山明去世全球不捨 網友漫畫家串聯繪七龍珠角色感謝相伴成長

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（中央社網站8日電）日本知名漫畫家鳥山明過世，享壽68歲。鳥山明以「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」等作品聞名，帶動現象級漫畫旋風，影響整個世代，而他的影響力不僅限於亞洲，更擴及全世界。

投入漫畫史研究長達半世紀的漫畫家洪德麟表示，「七龍珠」1984年橫空出世後，愈畫愈有味道，後來變成漫畫之王全球風靡，成功打入法國市場，將日本漫畫「友誼、正義、勝利」3元素發揮得淋漓盡致，2019年更獲法國文化部頒發藝術與文學騎士勳章，可說深得法國人的心。

法國總統馬克宏得知鳥山明過世消息後，8日在社群媒體X上貼文哀悼，並上傳鳥山明的簽名畫作，寫下「致鳥山明以及和他一起成長的數百萬粉絲」。

法國駐日大使館在X上貼文表示，得知鳥山明過世的消息深感悲痛。鳥山明是一位對漫畫和流行文化相當重要的人物，他憑藉著無與倫比的創造力、敘事天賦和設計藝術，對漫畫藝術在法國的傳播產生重大影響。

法國足球甲級聯賽官方帳號也在X上貼文寫下：「鳥山明，謝謝你」。

泰國駐日大使館也對鳥山明的去世表示沉痛哀悼，並指出泰國許多孩子都是看著「七龍珠」和「怪博士與機器娃娃」長大。

除了故事點子不斷推陳出新之外，鳥山明的世界觀也常令人大開眼界，全球許多漫畫家都受到他的啟發。台灣漫畫家阮光民就說，至今很多漫畫語言、分鏡節奏等元素，可說都來自鳥山明的開創，甚至許多好萊塢的電影都可以看到類似的影子。

「火影忍者」作者岸本齊史、「音速小子」創作者大島直人等同僚與後輩紛紛發文表達對鳥山明的思念。社群媒體上也能看見粉絲透過二創的圖像、畫作，向鳥山明致敬。

雖然「七龍珠」在1995年就結束連載，但後續的改編、相關續作從未停止，電影、遊戲、衍生漫畫出不停，在全球擁有非常高的人氣，鳥山明的魅力也未曾消退。（編輯：邵曉潔）1130308

2018年紐約梅西百貨感恩節遊行，5層樓高的七龍珠悟空氣球首次加入遊行陣容。（中央社檔案照片）