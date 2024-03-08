鳥山明離世桂正和痛悼好友 火影作者岸本齊史難過到想用龍珠許願

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（中央社網站8日電）日本漫畫家鳥山明1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲，他的同僚與後輩作者都發聲明致哀。「勇者鬥惡龍」製作人堀井雄二大嘆遺憾，漫畫家桂正和心痛地說還有很多話想告訴鳥山明，尾田榮一郎與岸本齊史也在聲明裡寫下與鳥山老師的回憶。

與 鳥山明 鳥山明小檔案 生日：1955年

出生地：日本愛知縣名古屋市

得獎：第27屆小學館漫畫賞、第40屆安古蘭國際漫畫節40週年特別獎、 法國藝術與文學勳章 Shvalier

作品：

漫畫「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」

遊戲「勇者鬥惡龍」、「超時空之鑰」、「藍龍」角色設定 看更多 關閉 合作遊戲「勇者鬥惡龍」的製作人堀井雄二說，他在擔任JUMP編輯時就認識鳥山明，鳥山老師去世消息太過突然讓他不敢置信，除了真的覺得好遺憾、好遺憾，他不知道還能說些什麼。

「電影少女」、I"s作者桂正和心痛地說，與鳥山明認識40年，在他心裡的鳥山明更像朋友而不是偉大的漫畫家。他認識的鳥山明，是個有趣、可愛、有點好色、毒舌、謙虛的人，不久前他打電話給鳥山明時，聊到身體不舒服的事，還說自己也許會比鳥山明先走，所以請鳥山先生到時幫忙辦告別會。

桂正和說，真的很後悔之前收到電子郵件後沒有回電給鳥山明，「可惜不能再打長途電話說廢話了。」他有很多話想談，很多故事即使鳥山明只是像過去那樣茫然聽著，他也願意再說一次。

「航海王」作者尾田榮一郎嘆鳥山明太早離開，並希望天堂是一個鳥山明所想的美好世界。

「火影忍者」作者岸本齊史說，他小學時和七龍珠一起長大，每週新連載陪伴他度過那些糟糕的時光，直到決定跟隨鳥山明的腳步、立志成為漫畫家，他才終於從七龍珠完結的失落感畢業。對他來說，鳥山明是拯救他的神、漫畫之神，是他的人生嚮導。

岸本回憶第一次在手塚治虫獎評審委員會見到鳥山明，他和尾田像是重回童年時光，在鳥山老師面前興奮地大聊七龍珠多麼有趣，老師露出害羞的笑臉讓他難忘。

鳥山明過世消息讓岸本感到難以置信的失落，他感謝鳥山老師過去45年辛勤創作令人快樂的作品，更說實在太傷心了，想要用龍珠許願。（編輯：鄭懿君）1130308