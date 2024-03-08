鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死

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（中央社記者邱祖胤台北8日電）日本知名漫畫家、「七龍珠」作者鳥山明過世，享壽68歲，鳥山明自上個世紀80年代帶動的漫畫旋風堪稱現象級，投入漫畫史研究長達半世紀的洪德麟今天表示，鳥山明代表的是一種漫畫突破現實的力量，對全世界的漫畫家都深具啟發。

洪德麟接受中央社記者電話訪問表示， 鳥山明 鳥山明小檔案 生日：1955年

出生地：日本愛知縣名古屋市

得獎：第27屆小學館漫畫賞、第40屆安古蘭國際漫畫節40週年特別獎、 法國藝術與文學勳章 Shvalier

作品：

漫畫「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」

遊戲「勇者鬥惡龍」、「超時空之鑰」、「藍龍」角色設定 看更多 關閉 之前接受日本媒體的訪問就曾說過，「既然要畫漫畫，太過現實就毫無意義了，漫畫就是要胡思亂想，就是要有創造力。」

洪德麟說，鳥山明所創造的紀錄至仍難以超越，更別說他在80年代和許多漫畫家為日本帶來經濟奇蹟，帶動週刊的銷售量與漫畫週邊商品的商機，但更重要的還是他的創意發想，也就是他最後接受訪問時提到的「胡思亂想」。

鳥山明1955年生於日本愛知縣，從小就愛畫畫、愛看漫畫，崇拜手塚治虫及迪士尼，高中畢業後曾在廣告公司工作，以及從事插畫工作，23歲時參加「週刊少年JUMP」漫畫新人獎，雖未獲獎，但獲得編輯鳥嶋和彥的青睞，開始認真看待漫畫工作。

直到1980年推出「怪博士與機器娃娃」，搞笑劇情加上天馬行空的想像竟一炮而紅，隔年就被改拍成電視卡通，收入一步登天。

怪博士與機器娃娃劇情搞笑，深受大眾喜愛。（圖取自維基共享資源，作者京浜にけ）

洪德麟說，他永遠記得幾個數字，70年代水島新司以棒球漫畫風靡全日本，一年要繳的稅金約2億9000萬日圓，但鳥山明1982年達到5億日圓，1983年更突破6億日圓，成績相當驚人。

不過1984年「七龍珠」橫空出世，才真正讓鳥山明推上頂峰，雖然只連載10年，卻連續5年創下每期600萬本的銷售紀錄，到後來鳥山明一直想結束這個故事，編輯一直不肯，導致悟空死了很多次死不了，鳥山明直言畫得很痛苦。

洪德麟說，鳥山明的「七龍珠」愈畫愈有味道，後來變漫畫之王全球風靡，尤其成功打入法國市場，將日本漫畫「友誼、正義、勝利」3元素發揮得淋漓盡致，2019年更獲法國文化部頒發藝術與文學騎士勳章，可說深得法國人的心。

洪德麟說，直到1995年「七龍珠」連載結束，但後續的改編、相關續作從未停止，電影、遊戲、衍生漫畫出不停，甚至包括鳥山明的單本漫畫重出，去年8月劇場版電影「沙漠大冒險」在日本上映，都證明鳥山明的魅力從未消退。

鳥山明不只漫畫暢銷，動畫賣座，周邊商品強強滾，也獲得許多獎項肯定，包括文化媒體藝術節數位藝術部門大賞、安古蘭國際漫畫節特別賞。

洪德麟說，就像讀者一直不肯讓「七龍珠」結束連載一樣，鳥山明也將一直活在漫迷的心中。（編輯：陳政偉）1130308