紀念鳥山明 花蓮市公所上下班、午休改播七龍珠歌曲

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）日本經典漫畫「七龍珠」作者鳥山明逝世，花蓮市公所取得公播版權，將公所上下班及午休鐘聲改為播放七龍珠片頭曲，緬懷鳥山明。

花蓮市公所午休前響起一陣輕柔的鋼琴音樂，仔細一聽旋律頗為耳熟，是「七龍珠GT」的片頭曲「DAN DAN－心漸漸被妳吸引」。

市長魏嘉彥細數鳥山明著作，從機器人丁小雨到七龍珠，看著鳥山明作品長大，尤其熱愛七龍珠劇情，無論是龜派氣功、舞空術、太陽拳，甚至是地球上每個人都借一點的元氣彈，都是很多人的青春回憶。

魏嘉彥說，自己是七龍珠忠實粉絲，希望用不同方式紀念鳥山明，請行政室與台灣Youtuber RuRu的Ru's Piano合作，並取得公播權，在上下班及午休時間播放。

魏嘉彥說，原本音樂比較搖滾，透過Youtuber用鋼琴重新詮釋為輕柔的二創版本，給公所員工驚喜。

行政室主任顧穎群說，這次的版權申請感謝Youtuber RuRu無償提供鋼琴版本，也向中華音樂著作權協會聯絡取得原作版權及公播權。

顧穎群說，版權費用採年度制，之後還會播放七龍珠最初期版本片頭曲Chala-HeadChala，讓大家回味。

為緬懷鳥山明，進豐生活園區漫畫教室即日起展開七龍珠主題展，提供2套「七龍珠．超」漫畫，讓民眾在館內閱讀或借閱。（編輯：陳仁華）1130327